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Исполком РФС принял реформу Кубка России

сегодня, 14:42

Президент РФС Александр Дюков заявил, что исполнительный комитет принял реформу Кубка России.

Что касается формата Кубка России, то в рамках этого турнира будет проведён групповой этап. Будет создано 10 групп по три команды из РПЛ, ФНЛ и ПФЛ. Кроме того, клубы, которые принимают участие в еврокубках начнут свое участие в Кубке с 1/8 финала. 1/8 финала будет в марте.

Мы стараемся повысить посещаемость в регионах. Два матча с клубами ФНЛ и РПЛ — очень хорошо для клубов из РПЛ.

Плюс, клубы РПЛ, которые не играют в еврокубках, проводят мало матчей в течение сезона. С введением реформы Кубка у этих клубов увеличится количество матчей на два. Это уже шаг вперед.
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VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 21:31
престиж кубка нужно поднимать а не его формулу а то он становится по значимости равным кубку матч-премьера)))))
cska1948
cska1948
сегодня в 18:33
Увеличение количества игр, для клубов РПЛ, будет чисто формальным, т.к. с командами ФНЛ и ПФЛ будут играть резервисты.
Гавроша
Гавроша
сегодня в 16:51
Если будут больше играть - это уже плюс!
galem72
galem72
сегодня в 16:04
Мышиная ничего не поменяющая в российском футболе возня.
Brugzash
Brugzash
сегодня в 15:37
Ерунда полная.
Cергей Герасимов
Cергей Герасимов
сегодня в 15:36
Нет, регионы дело хорошее, но лучше бы тогда сделали общую для всех сетку и по 2 игры (дома - выезд) в каждом туре. Ну или в группе каждый с каждым по 2 раза. Первая 8-ка РПЛ с играми команд ФНЛ очень может приехать вторым составом. Опять же условный КАМАЗ по жеребьевке может попасть на условный Зенит, с игрой на выезде. Замечательная идея для регионов. Или команды РПЛ с ПФЛ и ФНЛ будут всегда на выезде играть? И с какой стати делать поблажки одним, за счет других? Команды не прошедшие отбор в ЛЧ и ЛЕ, до марта могут не парится и заняться вопросом чемпионата, играя в одном турнире, а тем кто накануне в сетку ЛЕ не попал - играть в 2-х турнирах. Мда... Маразм крепчал, но танки наши быстры.
За адекватность
За адекватность
сегодня в 14:56
А бы что. Условно команда X вылетает из ЕК сыграв 2 матча в июле, команда Y вылетает сыграв 2 матча в августе. Но обе команды уже в 1/8 КР. И спокойно играют осенью в чемпионате, будучи не отягощенными ни ЕК ни КР. Или такой вариант не рассматривался? Участникам ЕК много матчей, не участникам мало матчей, короче чем бы дитё не тешилось, лишь бы не плакало.
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