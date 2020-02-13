Исполком РФС принял реформу Кубка России

Президент РФС Александр Дюков заявил, что исполнительный комитет принял реформу Кубка России.
Что касается формата Кубка России, то в рамках этого турнира будет проведён групповой этап. Будет создано 10 групп по три команды из РПЛ, ФНЛ и ПФЛ. Кроме того, клубы, которые принимают участие в еврокубках начнут свое участие в Кубке с 1/8 финала. 1/8 финала будет в марте.
Мы стараемся повысить посещаемость в регионах. Два матча с клубами ФНЛ и РПЛ — очень хорошо для клубов из РПЛ.
Плюс, клубы РПЛ, которые не играют в еврокубках, проводят мало матчей в течение сезона. С введением реформы Кубка у этих клубов увеличится количество матчей на два. Это уже шаг вперед.