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«Монако» планировал приобрести Дивеева до его перехода в ЦСКА

сегодня, 14:37

Бывший вице-президент «Монако» Вадим Васильев рассказал, что монегаски рассматривали вариант приобретения защитника Игоря Дивеева до его перехода в ЦСКА.

Дело прошлое, поэтому могу рассказать, что мы присматривались к Дивееву. Не знаю, как «Арсенал», об интересе которого писали СМИ, но мы были очень серьёзно заинтересованы в Игоре, когда он играл в «Уфе». К сожалению, тот момент совпал с моим уходом из клуба, поэтому эта история ничем не закончилась, а сам Дивеев позднее ушёл в ЦСКА. Безусловно, он может вырасти в хорошего игрока и уехать в Европу, но какое-то время ему ещё следует поиграть в Москве. В идеальном мире — минимум сезон. После этого сможет перейти на следующий уровень, у него есть для этого все качества.

Ранее Васильев поделился подробностями приобретения «Монако» российского полузащитника Александра Головина в 2018 году.

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ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответил Аналитик Зенита
сегодня в 18:08
Чистая правда, а карпова в Барселоне ждали
А Кузяев даже в Ливерпуль съездил, Клопп соглашался, но Салах не дал добро
112910415
112910415
сегодня в 17:29
Васильев готовился потерять пост из-за покупки Дивеева ... но обошлось и без покупки !
Doktor S
Doktor S
сегодня в 16:45
Да что там, Зобнина в Реал звали, но 7-0 помешало.
ФорвардЪ
ФорвардЪ
сегодня в 16:19
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Kudos
Kudos
сегодня в 16:09
сказки продолжаются)
liverpool-today
liverpool-today
сегодня в 15:58
А потом его отпустило
azures
azures
сегодня в 15:34
Монако может теперь только радоваться и сочувствовать коням.
Footbolista
Footbolista
сегодня в 15:11
За дзюбу бились ведущие клубы АПЛ...но зенит не отпустил...
Аналитик Зенита
Аналитик Зенита
сегодня в 14:52
Чистая правда, а карпова в Барселоне ждали
mangoх12
mangoх12
сегодня в 14:47
Забирайте хоть сейчас . Хотя теперь скорей всего окажется никому не нужен.
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