«Монако» отказался от покупки Кокорина из-за репутации игрока

Бывший вице-президент «Монако» Вадим Васильев заявил, что монегаски в 2016 году отказались от покупки нападающего «Зенита» из-за его репутации.

«Монако» — «русский клуб»: у него российский владелец, больше информации о рынке РПЛ , больше возможностей на нём. Было время, мы и Кокорина рассматривали. Но после известной истории с шампанским в Монако наш интерес пропал. Он перестал соответствовать нашему имиджу. Предчувствовали? Возможно, и так. Тем более что этот случай не исключительный, мы не раз отказывались от футболиста по соображениям репутации. Какое-то время рассматривали центрального защитника из Португалии. Он сейчас играет в «Олимпиакосе», недавно вернулся в сборную. Очень сильный защитник, но была неприятная история. Ему не отдавали долги, и они с ребятами пошли их выбивать. Следили за ним, но решили отойти от этого варианта.