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«Монако» отказался от покупки Кокорина из-за репутации игрока

сегодня, 15:05

Бывший вице-президент «Монако» Вадим Васильев заявил, что монегаски в 2016 году отказались от покупки нападающего «Зенита» Александра Кокорина из-за его репутации.

«Монако» — «русский клуб»: у него российский владелец, больше информации о рынке РПЛ, больше возможностей на нём. Было время, мы и Кокорина рассматривали. Но после известной истории с шампанским в Монако наш интерес пропал. Он перестал соответствовать нашему имиджу. Предчувствовали? Возможно, и так. Тем более что этот случай не исключительный, мы не раз отказывались от футболиста по соображениям репутации. Какое-то время рассматривали центрального защитника из Португалии. Он сейчас играет в «Олимпиакосе», недавно вернулся в сборную. Очень сильный защитник, но была неприятная история. Ему не отдавали долги, и они с ребятами пошли их выбивать. Следили за ним, но решили отойти от этого варианта.

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Все комментарии
Tostao
Tostao ответил Ozabot
сегодня в 23:30
Потому что в СССР было очень много тюрем и заключенных. Часть — реальные уголовники, а остальные — политические заключенные, которые вызывали симпатию у народа как жертвы режима. После смерти Сталина уголовников отпустили, а политзаключенных оставили в тюрьмах, в итоге «воры в законе» получили симпатию народа, которая предназначалась «идейным». Как итог: шансон из каждого утюга, АУЕ и воровские понятия.
«воры в законе» получили симпатию народа, которая предназначалась «идейным».
Вот это умозаключение применимо к 90-м, а не как к 50-м. Большую часть выпущенных Берией уголовников быстро упрятали обратно, так как ребятки очень лихо занялись своим любимым делом. И в народе их не любили.
pallvandyk
pallvandyk ответил рже
сегодня в 23:23
Кому угробили карьеру в Зените,??назови любого игрока с российским паспортом из любого клуба РПЛ которого хотят видеть в топ клубе?
чё там гробить то ?? можно подумать в Зените и вообще в чемпе России есть кто-то с карьерой _

.бабы бегают с кривыми ногами, даже смотреть - кровь из глаз _
pallvandyk
pallvandyk ответил Jeck Denielse
сегодня в 23:18
Джои Бартон после тюрьмы подписал контракт с «Ньюкаслом».... Тони Адамс после тюрьмы выиграл с клубом два чемпионата. В 2011 году на стадионе «Эмирейтс» была установлена его статуя. Джермейн Пеннант месяц провёл в тюрьме, а ещё два месяца – с электронным браслетом,с которымон даже сыграл один матч в АПЛ, с «Тоттенхэмом». В ходе дальнейшей карьеры Пеннант провёл три года в «Ливерпуле», потом играл в «Портсмуте», «Сарагосе», «Болтоне» и «Вулверхэмптоне». Данкан Фергюсон.......После заключения с перерывом на два года в «Ньюкасле» шотландец отыграл за «Эвертон» 10 лет. Паоло Росси......В 1979 году Паоло дисквалифицировали и посадили на несколько месяцев. Дальше все помнят.......ЧМ-82 года и обладателя золотого мяча и бутсы Паоло Росси. .......а у Монако - репутация......))) .......да и у Зенита походу тоже.....
    рже
    рже ответил ANATOLY KANDAUROV
    сегодня в 22:46
    Кому угробили карьеру в Зените,??назови любого игрока с российским паспортом из любого клуба РПЛ которого хотят видеть в топ клубе?
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV ответил Rattlehead
    сегодня в 21:28
    Если ты еще раз внимательно перечитаешь новость, то внезапно откроешь для себя, что там ни слова нет о судимости Кокорина и вообще речь идет о событиях четырехлетней давности. Под репутацией подразумевается отсутствие дисциплины и разгульный образ жизни, способный бросить тень на репутацию клуба, которая сегодня стоит не в пример дороже, чем это было лет 20 назад. Условные Адамс или Бест за свои похождения сегодня моментально вылетели бы из клуба, да еще и получили бы вдогонку судебный иск. Пример Муту и Челси - яркое тому доказательство.
    этому гражданину бесполезно что либо доказывать. Для него Миллер - святой (на стене портрет висит), все 20 человек, кому Зенит угробил карьеру футбольную., безумно счастливы, а весь негатив неприязнь к Зениту от зависти.Так бывает
    Ozabot
    Ozabot ответил abrek123
    сегодня в 21:14
    Я вообще не пойму что у нас в стране такое,уголовников вышедших только с отсидки за уголовные дела с реальными сроками пиарят на всю страну в наглую + на бюджетных зарплатах...Я если честно поверить в такое не могу в европе в топовых клубах чтобы так пиарили и оставляли в клубах..Даже если тому-же Месси дадут реальный уголовный срок я уверен его назад Барса или другой топовый клуб не возьмет назад и даже 6 золотых мячей не помогут..Там о репутации клуба имидже думают и пример для молодого поколения дают,а у нас просто кошмар какой-то аж стыдно стает от наглости к своему народу...
    Потому что в СССР было очень много тюрем и заключенных. Часть — реальные уголовники, а остальные — политические заключенные, которые вызывали симпатию у народа как жертвы режима. После смерти Сталина уголовников отпустили, а политзаключенных оставили в тюрьмах, в итоге «воры в законе» получили симпатию народа, которая предназначалась «идейным». Как итог: шансон из каждого утюга, АУЕ и воровские понятия.
    Союзник противников
    Союзник противников
    сегодня в 20:59
    Оказались не по-русски предусмотрительными.
    ЮЗИК
    ЮЗИК
    сегодня в 20:48
    Репутация важней, Зенит тоже так решил когда впихнул его
    beefs
    beefs
    сегодня в 20:41
    Карьера насмарку...
    Храневец
    Храневец
    сегодня в 19:47
    от такого добра отказались
    Остапчук 67
    Остапчук 67
    сегодня в 19:24
    Все знают, что Кокорин ничтожество, но в России его многие хотят видеть.
    shlomo
    shlomo
    сегодня в 19:18
    Ну а чё обсуждать...все по делу.
    oFANATo
    oFANATo
    сегодня в 19:17
    Какой игрок такой и клуб. Стыдно должно быть.
    Rattlehead
    Rattlehead ответил Jeck Denielse
    сегодня в 19:14
    Джои Бартон после тюрьмы подписал контракт с «Ньюкаслом».... Тони Адамс после тюрьмы выиграл с клубом два чемпионата. В 2011 году на стадионе «Эмирейтс» была установлена его статуя. Джермейн Пеннант месяц провёл в тюрьме, а ещё два месяца – с электронным браслетом,с которымон даже сыграл один матч в АПЛ, с «Тоттенхэмом». В ходе дальнейшей карьеры Пеннант провёл три года в «Ливерпуле», потом играл в «Портсмуте», «Сарагосе», «Болтоне» и «Вулверхэмптоне». Данкан Фергюсон.......После заключения с перерывом на два года в «Ньюкасле» шотландец отыграл за «Эвертон» 10 лет. Паоло Росси......В 1979 году Паоло дисквалифицировали и посадили на несколько месяцев. Дальше все помнят.......ЧМ-82 года и обладателя золотого мяча и бутсы Паоло Росси. .......а у Монако - репутация......))) .......да и у Зенита походу тоже.....
    Если ты еще раз внимательно перечитаешь новость, то внезапно откроешь для себя, что там ни слова нет о судимости Кокорина и вообще речь идет о событиях четырехлетней давности. Под репутацией подразумевается отсутствие дисциплины и разгульный образ жизни, способный бросить тень на репутацию клуба, которая сегодня стоит не в пример дороже, чем это было лет 20 назад. Условные Адамс или Бест за свои похождения сегодня моментально вылетели бы из клуба, да еще и получили бы вдогонку судебный иск. Пример Муту и Челси - яркое тому доказательство.
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV ответил Багор
    сегодня в 18:43
    Монако такой клуб, в который можно идти только с ЦСКА.
    Монако такой клуб, что подготовил одного из лучших футболистов мира Мбаппе, а Зенит "подготовил" уголовника и носится с ним.
    вячеслав остапенко
    вячеслав остапенко
    сегодня в 18:19
    Этого и стоила ожидать
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV
    сегодня в 18:16
    А кто пояснит Джеку Хлестатову, что имидж футбольного клуба Монако и бизнесмена Рыболовлева - это две большие разницы.? Сравните имидж кристально чистого Мюллера и имидж ФК Зенит ( душили конкурентов, покупая ненужных себе футболистов, чтобы не достались конкурентам, загубили карьеру как минимум 8 футболистам, игравшим в сб. России, досье этого презираемого в РФ клуба можно продолжить на несколько страниц). У ФК Монако безупречная репутация (подготовка молодежи, в частности Мбаппе). А у наших бизнесменов безупречной репутации нет ни у кого
    за
    за
    сегодня в 18:10
    Кококо послали далеко.
    Санчо Панса
    Санчо Панса
    сегодня в 18:07
    Как раз после событий ЕВРО-2016) Тогда Паша и Саша круто отожгли в ночном клубе Монако, что об этом говорили почти все!
    Vasya Oblomov
    Vasya Oblomov
    сегодня в 17:55
    может и заиграл бы там
    220 ВОЛЬТОВЫЙ
    220 ВОЛЬТОВЫЙ
    сегодня в 17:48
    Просто стыдно за игрочишек ФК газпром!
    ЮГ РОССИИ
    ЮГ РОССИИ
    сегодня в 17:39
    Имидж Кокорина соответствует ФК Зенит
    NEADEKVAT
    NEADEKVAT ответил nikoladolgov
    сегодня в 17:29
    Тогда уж надо проверить репутацию главного хозяина страны , где-нибудь в Гааге.
    Кто ж его проверит- давно был завербован) Внушил что Россия без него развалится: Алкаш робел что перед Чичами что перед братками лол
    drug01
    drug01
    сегодня в 17:18
    Даже не поспоришь !
    Байкал-38.
    Байкал-38.
    сегодня в 17:08
    Даже в Монако побрезговали....
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse
    сегодня в 17:02
    Джои Бартон после тюрьмы подписал контракт с «Ньюкаслом»....

    Тони Адамс после тюрьмы выиграл с клубом два чемпионата. В 2011 году на стадионе «Эмирейтс» была установлена его статуя.

    Джермейн Пеннант месяц провёл в тюрьме, а ещё два месяца – с электронным браслетом,с которымон даже сыграл один матч в АПЛ, с «Тоттенхэмом». В ходе дальнейшей карьеры Пеннант провёл три года в «Ливерпуле», потом играл в «Портсмуте», «Сарагосе», «Болтоне» и «Вулверхэмптоне».

    Данкан Фергюсон.......После заключения с перерывом на два года в «Ньюкасле» шотландец отыграл за «Эвертон» 10 лет.

    Паоло Росси......В 1979 году Паоло дисквалифицировали и посадили на несколько месяцев.
    Дальше все помнят.......ЧМ-82 года и обладателя золотого мяча и бутсы Паоло Росси.

    .......а у Монако - репутация......)))
    .......да и у Зенита походу тоже.....
    Дмитрий Роганов
    Дмитрий Роганов
    сегодня в 17:02
    и игрок нне оченьь
    Mangur
    Mangur
    сегодня в 16:57
    Без комментариев
    Багор
    Багор
    сегодня в 16:50
    Монако такой клуб, в который можно идти только с ЦСКА.
    Шишанутый
    Шишанутый ответил abrek123
    сегодня в 16:46
    Я вообще не пойму что у нас в стране такое,уголовников вышедших только с отсидки за уголовные дела с реальными сроками пиарят на всю страну в наглую + на бюджетных зарплатах...Я если честно поверить в такое не могу в европе в топовых клубах чтобы так пиарили и оставляли в клубах..Даже если тому-же Месси дадут реальный уголовный срок я уверен его назад Барса или другой топовый клуб не возьмет назад и даже 6 золотых мячей не помогут..Там о репутации клуба имидже думают и пример для молодого поколения дают,а у нас просто кошмар какой-то аж стыдно стает от наглости к своему народу...
    Гному и так уголовный срок дали но он отправил отца в тюрьму седеть за себя а еще его брат наркотики продавал а гном был соучастник но то дело замяли. Про махинации на благотворительности раследуют но уверен гнома тоже отмажут. У Месси криминальная семейка и сам он такой же!
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