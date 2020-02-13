«Монако» отказался от покупки Кокорина из-за репутации игрока

Бывший вице-президент «Монако» Вадим Васильев заявил, что монегаски в 2016 году отказались от покупки нападающего «Зенита» Александра Кокорина из-за его репутации.
«Монако» — «русский клуб»: у него российский владелец, больше информации о рынке РПЛ, больше возможностей на нём. Было время, мы и Кокорина рассматривали. Но после известной истории с шампанским в Монако наш интерес пропал. Он перестал соответствовать нашему имиджу. Предчувствовали? Возможно, и так. Тем более что этот случай не исключительный, мы не раз отказывались от футболиста по соображениям репутации. Какое-то время рассматривали центрального защитника из Португалии. Он сейчас играет в «Олимпиакосе», недавно вернулся в сборную. Очень сильный защитник, но была неприятная история. Ему не отдавали долги, и они с ребятами пошли их выбивать. Следили за ним, но решили отойти от этого варианта.
Вот это умозаключение применимо к 90-м, а не как к 50-м. Большую часть выпущенных Берией уголовников быстро упрятали обратно, так как ребятки очень лихо занялись своим любимым делом. И в народе их не любили.
Вот это умозаключение применимо к 90-м, а не как к 50-м. Большую часть выпущенных Берией уголовников быстро упрятали обратно, так как ребятки очень лихо занялись своим любимым делом. И в народе их не любили.
.бабы бегают с кривыми ногами, даже смотреть - кровь из глаз _
.бабы бегают с кривыми ногами, даже смотреть - кровь из глаз _
.сколько ума надо, чтобы Кокошу поставить в один ряд с Адамсом, Росси ??
.куда ты его с кривыми ногами пропихиваешь ?? это полное дно _
.сколько ума надо, чтобы Кокошу поставить в один ряд с Адамсом, Росси ??
.куда ты его с кривыми ногами пропихиваешь ?? это полное дно _
Тони Адамс после тюрьмы выиграл с клубом два чемпионата. В 2011 году на стадионе «Эмирейтс» была установлена его статуя.
Джермейн Пеннант месяц провёл в тюрьме, а ещё два месяца – с электронным браслетом,с которымон даже сыграл один матч в АПЛ, с «Тоттенхэмом». В ходе дальнейшей карьеры Пеннант провёл три года в «Ливерпуле», потом играл в «Портсмуте», «Сарагосе», «Болтоне» и «Вулверхэмптоне».
Данкан Фергюсон.......После заключения с перерывом на два года в «Ньюкасле» шотландец отыграл за «Эвертон» 10 лет.
Паоло Росси......В 1979 году Паоло дисквалифицировали и посадили на несколько месяцев.
Дальше все помнят.......ЧМ-82 года и обладателя золотого мяча и бутсы Паоло Росси.
.......а у Монако - репутация......)))
.......да и у Зенита походу тоже.....
Тони Адамс после тюрьмы выиграл с клубом два чемпионата. В 2011 году на стадионе «Эмирейтс» была установлена его статуя.
Джермейн Пеннант месяц провёл в тюрьме, а ещё два месяца – с электронным браслетом,с которымон даже сыграл один матч в АПЛ, с «Тоттенхэмом». В ходе дальнейшей карьеры Пеннант провёл три года в «Ливерпуле», потом играл в «Портсмуте», «Сарагосе», «Болтоне» и «Вулверхэмптоне».
Данкан Фергюсон.......После заключения с перерывом на два года в «Ньюкасле» шотландец отыграл за «Эвертон» 10 лет.
Паоло Росси......В 1979 году Паоло дисквалифицировали и посадили на несколько месяцев.
Дальше все помнят.......ЧМ-82 года и обладателя золотого мяча и бутсы Паоло Росси.
.......а у Монако - репутация......)))
.......да и у Зенита походу тоже.....