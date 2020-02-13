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Сёмин: «Если Лёша Миранчук будет достоин, его серьёзный клуб сам заберёт»

сегодня, 15:51

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин в интервью футбольному комментатору Нобелю Арустамяну прокомментировал слухи о скором уходе полузащитника команды Алексея Миранчука в топ-клуб Европы.

Алексей стал очень значимым игроком не только в «Локомотиве», но и в российском футболе. Таким же стал его брат. Я думаю, они получают удовольствие от игры в футбол. Это самое главное.

А что дальше будет? Дальше есть некоторые моменты, которые мне не нравятся. Мы продаем Миранчука. Есть такие позывы. Миранчука не надо продавать, за Миранчуком должны приходить и предлагать. И тогда можно думать, хороший клуб или плохой.

В большей степени это должно быть решение самого игрока. Может быть, он не хочет уходить никуда. Зачем ему уходить, если это клуб не высокого уровня? Зачем ему уходить?! Он в «Локомотиве» себя прекрасно чувствует. Он растет здесь, он набирается сил, он в национальной сборной, мы его видим каждый день.

Поэтому его не надо никуда предлагать. Если он будет достоин, значит, его серьезный клуб сам заберет. Придет и возьмет и даст хорошие деньги. Предлагать его не надо, это удешевляет нашего игрока. Он же не игрушка.

Недавно Сёмин отреагировал на слухи о решении «Локо» не продлевать с ним контракт.

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Все комментарии
ermak6848
ermak6848
сегодня в 22:18
Гуру Юрий Павлович - говорит Правильно
alex spartakovih
alex spartakovih
сегодня в 21:22
СЛОВА ПАЛЫЧА-СЛОВА ТРЕНЕРА С БОЛЬШОЙ БУКВЫ!!
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 21:11
Даже если товар живой,его всё равно надо предлагать. Такое время.
Pashok00786
Pashok00786 ответил Vave666
сегодня в 21:02
Но и в один ряд Краснодар с Реалом, Барсой, Ливером не встанет! Или поспоришь?? Серьёзные клубы в ЛЧ играют в плей-офф, если что!
Посмотришь лет через десять я тебе говорю....сейчас если бы не война на донбассе и шахтер с ними в одном ряду стоял бы...посмотри в каких клубах его игроки играют челси мансити ювентус...один ракицкий залетом в зенит попал)))
Vave666
Vave666 ответил Pashok00786
сегодня в 20:39
что за слова "его серьезный клуб сам заберет" он вообще себя уважает...т.е Локо не серьезный клуб получается....уверен что в Краснодаре не Мусаев не тем более Галицкий так бы про свой клуб не сказали бы....
Но и в один ряд Краснодар с Реалом, Барсой, Ливером не встанет! Или поспоришь?? Серьёзные клубы в ЛЧ играют в плей-офф, если что!
борька
борька
сегодня в 19:55
Помочь парню нужно, он уже заслужилиграть за бугром! Не обязательно штаны протирать в том 10
нечитайло
нечитайло
сегодня в 19:48
Их не кто не возмет
Pashok00786
Pashok00786 ответил andrefino13
сегодня в 19:23
Серьёзные клубы в топ 5, вверху таблиц, это тебе как справка.
Тебе как справка если к этому относится так то наши клубы ни когда не будут вверху таблиц...а Краснодар будет может еще 10 лет понадобится но будет...
nubom
nubom
сегодня в 19:22
Наших футбольных агентов за шелудивость к европейским топ-клубам за километр не подпускают. А к нам ихнии не за какие коврижки не сунутся!
andrefino13
andrefino13 ответил Аналитик Зенита
сегодня в 19:12
Знаешь чем отличается Зенит от других клубов РПЛ?
andrefino13
andrefino13 ответил Pashok00786
сегодня в 19:11
Серьёзные клубы в топ 5, вверху таблиц, это тебе как справка.
Аналитик Зенита
Аналитик Зенита
сегодня в 18:55
Миранчуку пора в Питер, Семак из него вылепит
Pashok00786
Pashok00786
сегодня в 18:45
что за слова "его серьезный клуб сам заберет" он вообще себя уважает...т.е Локо не серьезный клуб получается....уверен что в Краснодаре не Мусаев не тем более Галицкий так бы про свой клуб не сказали бы....
mortid
mortid
сегодня в 18:38
Это означает что пока недостоин, а губы раскатал уже, на пару с Дзюбой :D
drug01
drug01
сегодня в 18:18
Семин прав!!!!
nikoladolgov
nikoladolgov ответил Лакшери
сегодня в 18:18
Как раз чтобы расти нужно уезжать из РПЛ и играть против серьёзных клубов, а не всяких тамбовов, спартаков...
Все эти тамбовы, спартаки, зениты и ЦСКИ - команды одного уровня - типа Лудогорец, только деньгами испорченые в отличие от болгарских нищебродов..
nikoladolgov
nikoladolgov
сегодня в 18:14
А Шпалыча кто-то спрашивает ?
Сам с последним предупреждением ..., а туда же.
Мнение тренера сейчас ничто, главное как агенты бабки поделят.
112910415
112910415
сегодня в 18:14
пока время есть ...
Санчо Панса
Санчо Панса
сегодня в 18:06
Конечно заберет! Полагаю, что ни он, ни его брат явно не пересидят в РПЛ как было в отношении Дзагоева. Успехов и удачи братьям-близнецам!
kts
kts
сегодня в 17:59
В Зенит. Всех.
Footbolista
Footbolista ответил Лакшери
сегодня в 17:57
Как раз чтобы расти нужно уезжать из РПЛ и играть против серьёзных клубов, а не всяких тамбовов, спартаков...
Согласен... в играх с оренбургами, сочами и зенитами только деградация...
andrefino13
andrefino13
сегодня в 17:55
Уважение к Палычу, всё верно сказал. Того же Холанда ещё вчера никто не знал, а сегодня его купила Боруссия, а многие кусают локти, что тормознули. А Лёша Миранчук пусть в Локо играет, не дорос он до серьёзного вызова.
Лакшери
Лакшери
сегодня в 17:52
Как раз чтобы расти нужно уезжать из РПЛ и играть против серьёзных клубов, а не всяких тамбовов, спартаков...
Footbolista
Footbolista
сегодня в 17:45
Повезло...дзюбу серьезные клубы даже не рассматривают...
ЮГ РОССИИ
ЮГ РОССИИ
сегодня в 17:38
Думаю никто не будет платить такие деньги игрокам среднего уровня как в Локомотиве и Зените
Mi6
Mi6
сегодня в 17:25
Порочная практика
azures
azures
сегодня в 16:40
Когда он только будет достоин.
severnyj84
severnyj84
сегодня в 16:31
Еще лет десять будет уходить, а потом или в Сельту или в Монако.
yasukuni
yasukuni
сегодня в 16:27
Ключевое слово ЕСЛИ.
beefs
beefs
сегодня в 16:27
Все может быть...
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