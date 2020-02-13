Васильев: «„Монако“ захотел купить Головина после его гола „Арсеналу“»

Бывший вице-президент «Монако» Вадим Васильев поделился подробностями приобретения клубом российского полузащитника в 2018 году.

Идея пригласить Головина пришла нашему спортивному департаменту. Раз в месяц у меня была встреча со скаутами, и один из них приметил Александра. В то время он как раз выступал в Европе, забил очень красивый гол «Арсеналу». Он стал триггером? Так и было. Надо понимать, что скауты «Монако» мало знали Россию и наш чемпионат. Поэтому, безусловно, триггером становится выступление футболистов на европейской арене.

Зачастую (и я сейчас не про Головина) можно отыграть весь сезон плохо, а потом несколько раз удачно выступить в Лиге чемпионов против сильного соперника, и это будут обсуждать. Если же ты сильно сыграл против слабых команд, это мало кого интересует. Когда Головин начал успешно выступать в еврокубках, о нём заговорили. Я и сам в тот момент подумал: так, интересно, надо проверить.