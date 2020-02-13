ГлавнаяНовости

Васильев: «„Монако“ захотел купить Головина после его гола „Арсеналу“»

сегодня, 14:26

Бывший вице-президент «Монако» Вадим Васильев поделился подробностями приобретения клубом российского полузащитника Александра Головина в 2018 году.

Идея пригласить Головина пришла нашему спортивному департаменту. Раз в месяц у меня была встреча со скаутами, и один из них приметил Александра. В то время он как раз выступал в Европе, забил очень красивый гол «Арсеналу». Он стал триггером? Так и было. Надо понимать, что скауты «Монако» мало знали Россию и наш чемпионат. Поэтому, безусловно, триггером становится выступление футболистов на европейской арене.

Зачастую (и я сейчас не про Головина) можно отыграть весь сезон плохо, а потом несколько раз удачно выступить в Лиге чемпионов против сильного соперника, и это будут обсуждать. Если же ты сильно сыграл против слабых команд, это мало кого интересует. Когда Головин начал успешно выступать в еврокубках, о нём заговорили. Я и сам в тот момент подумал: так, интересно, надо проверить.

Ранее Васильев поделился мнением о ситуации с выплатами за трансфер Головина его первой школе в городе Калтан. 

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Кикнадзе – о реформе Кубка России: «У команд выравниваются условия»
Сегодня, 22:44 Комментарии2
Уткин: «РПЛ и Тиньков поспешили с контрактом»
Сегодня, 22:17 Комментарии3
Дюков: «Для расширения РПЛ нужно иметь 24-25 клубов, готовых играть в лиге»
Сегодня, 21:51 Комментарии3
Рибалта: «Лимит не сделает РПЛ или сборную лучше»
Сегодня, 21:32 Комментарии2
Дюков: «Разве Кокорин был связан? Его пытали?»
Сегодня, 20:28 Комментарии20
Президент ФНЛ Ефремов: «Реформа Кубка России – вполне оправданный шаг»
Сегодня, 19:36 Комментарии2
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Samuelsen
Samuelsen
сегодня в 16:22
А каков гол Лиону в гостях...
lobsterdam
lobsterdam
сегодня в 15:28
триггер вроде из радиоэлектроники какое-то устройство. Что, русский язык забыл на чужбине?
Vasya Oblomov
Vasya Oblomov
сегодня в 14:40
И не ошиблись
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100