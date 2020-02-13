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Уткин нелестно отозвался о Кокорине

сегодня, 17:08

Известный журналист и блогер Василий Уткин поделился мнением о переходе форварда «Зенита» Александра Кокорина в «Сочи»:

О тряпке. 

Вы сейчас, когда читаете, сидите? Стоите? Вы дома? Обедаете? Ужинаете? Посмотрите вокруг. Скатерть. Штора. Вы как-то одеты. Возможно, ковер под ногами. На вешалке куртка.  Это тряпки. Жена (девушка) просила пальто (джинсы). Это тряпки. Можно быть тряпкой Valentino. Тряпкой Stone Island. Больше из нее ничего сделать нельзя. Нельзя опереться, выстроить дом, дверью из тряпки не хлопнешь, на засов из тряпки не закроешься. Вы с ней сделаете, что захотите.

Вот и Саша Кокорин в этом смысле тряпка. Ровно в этом. Он тряпка Gucci. Не половая, не вонючая и не обо**анная, я этого не говорил. С ним можно как угодно. Потом разгладил и дальше пошел. 

О прекрасности карьеры в «Сочи». Да этот клуб создан для реанимации карьеры. Туда именно за этим были отправлены Набиуллин, Мевля, Кудряшов, Заболотный. Этот клуб дышит футболом - перевезенный из Питера по щелчку пальцев, он играет для болельщиков. Этот клуб купил Новосельцева за 2🍋€ после трех аренд в «Зените», который его купил за 80🍋₽ игроком сборной. Этот клуб, которому перенесли игру с «Оренбургом», когда уже было решено, что тренер из «Оренбурга» переходит в «Сочи». Но перенесли не потому, что непонятно стало, кому проиграть будет правильнее, а по чисто футбольной причине. Да этот клуб с самой непоставленной игрой в лиге только и нуждается в нападающем. Там пас отдать некому и игры нет, но нападающий кабзда как необходим. По всему видно - это и есть лучший вариант для возрождения. Возвращения. Взгляд тренера сборной на этот благословенный клуб преисполнен внимания, это вам не «Краснодар», который нужным агентам не сразу игроков отдает. Это «Сочи».

Да в ФК «Сочи» зашквар тарелки мыть. А не карьеру возрождать. Но это если ты человек. С гордостью, с талантом. Тогда ты не играешь в игры с теми, кто обманул тебя во вторник - они обманут и в пятницу. А если ты тряпка, то тебя поднимут, повесят, погладят, натянут, застегнут, расстегнут. Посуду вымоют. Тут нет зашквара.

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pallvandyk
pallvandyk
сегодня в 23:07
Кокорин это полное ДНО !

.браво Вася _
серый1925
серый1925 ответил Алексей Еськов
сегодня в 22:05
Всё по делу сказал Василий! Почти не завуалированно так и сказал, Сочи - это Зенит 3! Ибо не видят этого только мои любимые питерские болельщики!
да ты поклонник васи уткина!
Leningrad 84
Leningrad 84
сегодня в 21:52
Саня, если и тряпка, то действительно Gucci или Valentino, причем востребованная,
а Уткин именно обо**анная и никому не нужная!
Leningrad 84
Leningrad 84
сегодня в 21:40
К сведению, с 2016 года — Вася Уткин креативный директор сети пабов «Джон Донн»...
Креативщик тарасовский...
pomor 445
pomor 445
сегодня в 21:12
В человеке всё должно быть прекрасно: и лицо, и одежда, и душа, и мысли...
(А. П. Чехов). Похоже Вася не человек. Люди будьте человеками - не будьте, как Вася.
Nikola45
Nikola45 ответил Алексей Еськов
сегодня в 20:37
Прям как игроки нашего любимого Зенита!)
Прямо как болельщики всеми нами любимого клуба с десятого места )) Борисы Моисеевы да Трубачи ))
Nikola45
Nikola45
сегодня в 20:36
А Уткина кто то уважает? )) Тарасовский выкормыш!
leopit
leopit ответил Begemott
сегодня в 20:32
Откуда у Уткина дети, если он с мужиками целуется.
Жрёт в три горла многоэтажные бутерброды,целуется с мужиками и часто посешает проктолога.....Наводит на размышления....
Брулин
Брулин
сегодня в 20:31
С богатым не судись,с сильным не.......Любой здравомыслящий задумается.Нельзя жить одним днем.Сейчас Кокорину 28 лет,еще 5 лет попылит в лучшем случае,а дальше?Ведь кроме как в футбол играть,он вряд ли что то умеет
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 19:42
Вася разбушевался
oFANATo
oFANATo
сегодня в 19:26
А ведь Вася прав. И про империю зла, и про тряпку.
Алексей Еськов
Алексей Еськов ответил Begemott
сегодня в 19:12
Откуда у Уткина дети, если он с мужиками целуется.
Прям как игроки нашего любимого Зенита!)
Begemott
Begemott ответил Аналитик Зенита
сегодня в 19:08
Нет жены и нет детей, Вася Уткин жирный (тарасовец)
Откуда у Уткина дети, если он с мужиками целуется.
Санчо Панса
Санчо Панса
сегодня в 19:07
Как всегда Вася очень многословен, резок и оригинален! Ждем реакции Кокорина на этот опус)
Evilhuman
Evilhuman
сегодня в 19:05
Что-то утка совсем ох-ла и берегов не видит, домашняя и ни кому не нужная
Алексей Еськов
Алексей Еськов
сегодня в 19:03
Всё по делу сказал Василий! Почти не завуалированно так и сказал, Сочи - это Зенит 3! Ибо не видят этого только мои любимые питерские болельщики!
Аналитик Зенита
Аналитик Зенита
сегодня в 18:54
Нет жены и нет детей, Вася Уткин жирный (тарасовец)
Faustello
Faustello
сегодня в 18:53
Святого Кокория обидел, гнев народный поразит тебя Уася )))
морозз
морозз
сегодня в 18:50
Жёстко конечно очень, даже сказал бы что с перебором...нельзя оскорблять людей через свой блог, они играют в футбол и не их вина что так всё сложилось!
romanDonskoy
romanDonskoy
сегодня в 18:47
Всё по делу. Зенит чемпион!
МапС
МапС
сегодня в 18:40
nikoladolgov
nikoladolgov
сегодня в 18:40
Вася нарывается на стул ...
cska1948
cska1948
сегодня в 18:21
Уткин нелестно отозвался о Кокорине
------------------------
Разве есть такой человек, о котором Уткин отозвался бы иначе?
dzvinka
dzvinka
сегодня в 18:11
понос поносом.
на утку как не гляди - она утка...
renamed 18
renamed 18
сегодня в 17:52
Стыдно за уткина!
ДСА
ДСА
сегодня в 17:50
Вася нарывается, ждёт что бы Кокорин схватил стул.
112910415
112910415
сегодня в 17:49
ну да, не орёл
Радж Капур
Радж Капур
сегодня в 17:46
Уткин даже не демагог, демагоги хоть себя уважают.
leopit
leopit
сегодня в 17:40
Я уже говорил,что уткин-это жирная и лживая сущность,гадящая на всё и всех ,находящихся в поле зрения!
Гавроша
Гавроша ответил Звезда по имени Солнце
сегодня в 17:33
Утка тот ещё "человек ***но", не даром он в этом клипе снялся.
В какой роли он снимался?
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