Уткин нелестно отозвался о Кокорине

Известный журналист и блогер Василий Уткин поделился мнением о переходе форварда «Зенита» Александра Кокорина в «Сочи»:
О тряпке.
Вы сейчас, когда читаете, сидите? Стоите? Вы дома? Обедаете? Ужинаете? Посмотрите вокруг. Скатерть. Штора. Вы как-то одеты. Возможно, ковер под ногами. На вешалке куртка. Это тряпки. Жена (девушка) просила пальто (джинсы). Это тряпки. Можно быть тряпкой Valentino. Тряпкой Stone Island. Больше из нее ничего сделать нельзя. Нельзя опереться, выстроить дом, дверью из тряпки не хлопнешь, на засов из тряпки не закроешься. Вы с ней сделаете, что захотите.
Вот и Саша Кокорин в этом смысле тряпка. Ровно в этом. Он тряпка Gucci. Не половая, не вонючая и не обо**анная, я этого не говорил. С ним можно как угодно. Потом разгладил и дальше пошел.
О прекрасности карьеры в «Сочи». Да этот клуб создан для реанимации карьеры. Туда именно за этим были отправлены Набиуллин, Мевля, Кудряшов, Заболотный. Этот клуб дышит футболом - перевезенный из Питера по щелчку пальцев, он играет для болельщиков. Этот клуб купил Новосельцева за 2🍋€ после трех аренд в «Зените», который его купил за 80🍋₽ игроком сборной. Этот клуб, которому перенесли игру с «Оренбургом», когда уже было решено, что тренер из «Оренбурга» переходит в «Сочи». Но перенесли не потому, что непонятно стало, кому проиграть будет правильнее, а по чисто футбольной причине. Да этот клуб с самой непоставленной игрой в лиге только и нуждается в нападающем. Там пас отдать некому и игры нет, но нападающий кабзда как необходим. По всему видно - это и есть лучший вариант для возрождения. Возвращения. Взгляд тренера сборной на этот благословенный клуб преисполнен внимания, это вам не «Краснодар», который нужным агентам не сразу игроков отдает. Это «Сочи».
Да в ФК «Сочи» зашквар тарелки мыть. А не карьеру возрождать. Но это если ты человек. С гордостью, с талантом. Тогда ты не играешь в игры с теми, кто обманул тебя во вторник - они обманут и в пятницу. А если ты тряпка, то тебя поднимут, повесят, погладят, натянут, застегнут, расстегнут. Посуду вымоют. Тут нет зашквара.
.браво Вася _
.браво Вася _
а Уткин именно обо**анная и никому не нужная!
а Уткин именно обо**анная и никому не нужная!
Креативщик тарасовский...
Креативщик тарасовский...
(А. П. Чехов). Похоже Вася не человек. Люди будьте человеками - не будьте, как Вася.
(А. П. Чехов). Похоже Вася не человек. Люди будьте человеками - не будьте, как Вася.
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Разве есть такой человек, о котором Уткин отозвался бы иначе?
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Разве есть такой человек, о котором Уткин отозвался бы иначе?
на утку как не гляди - она утка...
на утку как не гляди - она утка...