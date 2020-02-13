Караев: «У Чалова очень большой характер, с таким играют на высоком уровне»

Нападающий «КАМАЗа» , находившийся на просмотре в ЦСКА , высоко отозвался об игровых качествах форвардов армейцев и .

Шкурин — молодой парень, он неплохо себя проявил: забил и отдавал передачи. Думаю, у него все получится.

ЦСКА — команда молодая. Все говорят, что молодая команда всегда играет нестабильно. Но это не про ЦСКА . Ребята молодцы. Команда будет бороться за попадание в еврокубки.

Чалов? У пацана очень большой характер. И он добьется больших результатов: парень действительно очень старается. С таким характером люди играют на высоком уровне.