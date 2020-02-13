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Караев: «У Чалова очень большой характер, с таким играют на высоком уровне»

сегодня, 16:55

Нападающий «КАМАЗа» Давид Караев, находившийся на просмотре в ЦСКА, высоко отозвался об игровых качествах форвардов армейцев Ильи Шкурина и Федора Чалова.

Шкурин — молодой парень, он неплохо себя проявил: забил и отдавал передачи. Думаю, у него все получится.

ЦСКА — команда молодая. Все говорят, что молодая команда всегда играет нестабильно. Но это не про ЦСКА. Ребята молодцы. Команда будет бороться за попадание в еврокубки.

Чалов? У пацана очень большой характер. И он добьется больших результатов: парень действительно очень старается. С таким характером люди играют на высоком уровне.

Напомним, что ЦСКА не стал заключать контракт с Давидом. Ранее Караев уже прокомментировал решение клуба. 

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Все комментарии
galem72
galem72
сегодня в 20:24
Если только в консольный симулятор. ))
Brugzash
Brugzash
сегодня в 18:44
Из десяти ударов по воротам попадает один, такие только в топ-командах мячи на тренеровках подают.
SHMEL
SHMEL
сегодня в 18:14
Характер-то да, есть, а вот над психологией, на мой взгляд , нужно поработать.
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
сегодня в 17:52
Большой долг - понятно, а большой характер ???????
Не по русски.
ФорвардЪ
ФорвардЪ
сегодня в 17:19
Большой.
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