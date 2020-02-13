Рибалта вспомнил продажу Паредеса в ПСЖ за 47 млн евро

Спортивный директор «Зенита» Хавьер Рибалта вспомнил, как питерскому клубу удалось продать полузащитника в «Пари Сен-Жермен» за 47 млн евро:

В начале переговоров, когда я общался со спортивным директором ПСЖ Антеро Энрике, я сказал ему, что меньше чем за 40 миллионов Леандро никуда не уйдет. В Париже понимали, что Паредес важный для нас игрок, игрок сборной Аргентины. А мы понимали, что у них есть деньги.

Мы же видим, как они вели себя на рынке в последние годы. И это давало нам определенные козыри.