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Рибалта вспомнил продажу Паредеса в ПСЖ за 47 млн евро

сегодня, 18:13

Спортивный директор «Зенита» Хавьер Рибалта вспомнил, как питерскому клубу удалось продать полузащитника Леандро Паредеса в «Пари Сен-Жермен» за 47 млн евро:

В начале переговоров, когда я общался со спортивным директором ПСЖ Антеро Энрике, я сказал ему, что меньше чем за 40 миллионов Леандро никуда не уйдет. В Париже понимали, что Паредес важный для нас игрок, игрок сборной Аргентины. А мы понимали, что у них есть деньги.

Мы же видим, как они вели себя на рынке в последние годы. И это давало нам определенные козыри.

«Бенфика» и «Порту» никогда не купили бы Паредеса. Конечно, когда ты покупаешь, цена поднимается или опускается в зависимости от того, кто ты и что можешь себе позволить. «Барса», «Реал», «Сити», ПСЖ. Они всегда должны переплачивать, как и «Зенит» в России.

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Альфамен
Альфамен
сегодня в 19:45
Самый прикол в том,что мешок впарил бревно мешку,а потом снова выбросил почти те же деньги на хрусталь.Паредес хоть играл за Зенит в отличии от Малкома....
Karkaz
Karkaz ответил vm777
сегодня в 19:21
Они всегда должны переплачивать, как и «Зенит» в России. ________________ Это Зенит переплачивает? Покупают игроков за 55 тыс. рублей))
На местном рынке покупают за 55 тыс. рублей, а на международном за 55 млн.$$$
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 18:59
Раскрутили толстосумов по полной.
vm777
vm777
сегодня в 18:49
Они всегда должны переплачивать, как и «Зенит» в России.
________________
Это Зенит переплачивает? Покупают игроков за 55 тыс. рублей))
max74
max74
сегодня в 18:35
Напёрсточники отдыхают ))
Zenit_84
Zenit_84
сегодня в 18:32
Злопамятный)
Footbolista
Footbolista
сегодня в 18:18
Да уж...лоханулись шейхи по полной...хуже только сломанный малком за 40...
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