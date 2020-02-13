Дюков: «Разве Кокорин был связан? Его пытали?»

Президент РФС Александр Дюков поделился мнением о ситуации с переходом форварда «Зенита» в «Сочи»:

Я не вовлечен в ситуацию с Кокориным. Я должен видеть эту ситуацию, надо понять, что такое давление. Он был связан? Применялись пытки? Но хватит шутить, я не знаю, как и кто с ним говорил. Был ли он расслаблен, была ли там лампа, направленная в глаза, связанные родственники.