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Дюков: «Разве Кокорин был связан? Его пытали?»

сегодня, 20:28

Президент РФС Александр Дюков поделился мнением о ситуации с переходом форварда «Зенита» Александра Кокорина в «Сочи»:

Я не вовлечен в ситуацию с Кокориным. Я должен видеть эту ситуацию, надо понять, что такое давление. Он был связан? Применялись пытки? Но хватит шутить, я не знаю, как и кто с ним говорил. Был ли он расслаблен, была ли там лампа, направленная в глаза, связанные родственники.

РФС хотелось бы, чтобы он играл. Я не вижу ситуации, чтобы игрок не мог получать игровую практику и зарабатывать шанс вызова в сборную России.

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Все комментарии
oFANATo
oFANATo
сегодня в 22:35
Ахаха...Дюков прикидывается бедной овечкой. Ничего не знаю, ничего не вижу....
RussianMango
RussianMango
сегодня в 22:03
Всё шло к этому.....ему просто показали комнату пыток и Кокоша решил, шо лучше в Сочи греться на пляже.
серый1925
серый1925 ответил wingback
сегодня в 21:51
Нагнули только разок...
там уже не разок
серый1925
серый1925
сегодня в 21:48
туфту гонит (грубо говоря)
Footbolista
Footbolista ответил Аналитик Зенита
сегодня в 21:41
Не надо путать частных "уток" Федуна с государственными "бакланами" Дюкова...
Аналитик Зенита
Аналитик Зенита
сегодня в 21:36
Дюков одним интервью разрушил кучу уток Федуна))
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 21:29
Кокорин : "Хочу сам выбирать клуб за который играть"
Дюков : "Ну хватит шутить"
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 21:11
Поднадоела уже тема....
Roman73
Roman73
сегодня в 21:09
По Дюкову выходит , пытки, лампа в лицо, связанные родственники--обычный стиль общения с подчинёнными .
Образ мыслей и фантазии выдают в нём бывшего начальника ИТК.
Верной дорогой идём, товарищи.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
сегодня в 21:05
"Я не вовлечен в ситуацию с Кокориным. Я должен видеть эту ситуацию, надо понять, что такое давление."

Конечно, самый крупный скандал за последний месяц в РФС, с чего бы президенту РФС беспокоиться.

Напоминает Смольный: "Мы не в курсе, что случилось при сносе СКК и кто его сносил", учитывая, что снос ССК был самым громким скандалом в Питере за последнее время.
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 20:57
Митрофан МедвеДюков пошёл в отказ.
Serg_Diamond
Serg_Diamond
сегодня в 20:51
Его пытали, заставляя пить Советское шампанское и закусывать кабачковой икрой
Footbolista
Footbolista
сегодня в 20:50
nubom
nubom
сегодня в 20:47
Чувствуется: пыточных дел мастер!
particular
particular
сегодня в 20:44
Поверхностный менеджер, который благополучно парИт над ситуацией, не желая замарать крылья и увязнуть коготками..:))
220 ВОЛЬТОВЫЙ
220 ВОЛЬТОВЫЙ
сегодня в 20:42
Дюков скажет куда надо идти и пойдет(((
Faustello
Faustello ответил Footbolista
сегодня в 20:40
https://www.youtube.com/watch?v=3Edj_ofmWrw
))))
Faustello
Faustello
сегодня в 20:39
Дюков:
- Он был связан? Применялись пытки? Но хватит шутить, я вырву ему печень и высосу глаз если завтра он не будет в Сочи!
Footbolista
Footbolista
сегодня в 20:38
wingback
wingback
сегодня в 20:37
Нагнули только разок...
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