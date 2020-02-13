Дюков: «Разве Кокорин был связан? Его пытали?»

Президент РФС Александр Дюков поделился мнением о ситуации с переходом форварда «Зенита» Александра Кокорина в «Сочи»:
Я не вовлечен в ситуацию с Кокориным. Я должен видеть эту ситуацию, надо понять, что такое давление. Он был связан? Применялись пытки? Но хватит шутить, я не знаю, как и кто с ним говорил. Был ли он расслаблен, была ли там лампа, направленная в глаза, связанные родственники.
РФС хотелось бы, чтобы он играл. Я не вижу ситуации, чтобы игрок не мог получать игровую практику и зарабатывать шанс вызова в сборную России.
Дюков : "Ну хватит шутить"
Дюков : "Ну хватит шутить"
Образ мыслей и фантазии выдают в нём бывшего начальника ИТК.
Верной дорогой идём, товарищи.
Образ мыслей и фантазии выдают в нём бывшего начальника ИТК.
Верной дорогой идём, товарищи.
Конечно, самый крупный скандал за последний месяц в РФС, с чего бы президенту РФС беспокоиться.
Напоминает Смольный: "Мы не в курсе, что случилось при сносе СКК и кто его сносил", учитывая, что снос ССК был самым громким скандалом в Питере за последнее время.
Конечно, самый крупный скандал за последний месяц в РФС, с чего бы президенту РФС беспокоиться.
Напоминает Смольный: "Мы не в курсе, что случилось при сносе СКК и кто его сносил", учитывая, что снос ССК был самым громким скандалом в Питере за последнее время.
- Он был связан? Применялись пытки? Но хватит шутить, я вырву ему печень и высосу глаз если завтра он не будет в Сочи!
- Он был связан? Применялись пытки? Но хватит шутить, я вырву ему печень и высосу глаз если завтра он не будет в Сочи!