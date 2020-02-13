Президент ФНЛ Ефремов: «Реформа Кубка России – вполне оправданный шаг»

Президент ФНЛ Игорь Ефремов высказался об изменении формата Кубка России.

Реформа Кубка России – вполне оправданный шаг с учетом того, что нынешний формат не устраивал очень многих по самым разным причинам. В новой формуле, которая была разработана в результате совместной работы РФС и всех трех профессиональных лиг, на мой взгляд, учтены самые разные интересы. Топ-клубы, календарь которых осенью и без того достаточно загружен из-за участия в еврокубках, смогут вступать в борьбу за трофей позже, потому не будет выездов к командам ФНЛ и ПФЛ слишком «облегченными» составами. Клубы ФНЛ и ПФЛ , а также второго эшелона Премьер-Лиги получат больше матчей в турнире.

Все это в комплексе поможет повысить интерес к Кубку России в регионах и создать из турнира более привлекательный с маркетинговой точки зрения продукт. А это, в свою очередь, повысит материальную мотивацию у всех, а не только у потенциальных победителей. Ведь среди декларируемых целей значится и серьезное увеличение призового фонда, а значит, какие-то деньги могут получить даже самые скромные команды, обычно выбывающие из борьбы на ранних стадиях.