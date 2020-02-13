Президент ФНЛ Ефремов: «Реформа Кубка России – вполне оправданный шаг»

Президент ФНЛ Игорь Ефремов высказался об изменении формата Кубка России.
Реформа Кубка России – вполне оправданный шаг с учетом того, что нынешний формат не устраивал очень многих по самым разным причинам. В новой формуле, которая была разработана в результате совместной работы РФС и всех трех профессиональных лиг, на мой взгляд, учтены самые разные интересы. Топ-клубы, календарь которых осенью и без того достаточно загружен из-за участия в еврокубках, смогут вступать в борьбу за трофей позже, потому не будет выездов к командам ФНЛ и ПФЛ слишком «облегченными» составами. Клубы ФНЛ и ПФЛ, а также второго эшелона Премьер-Лиги получат больше матчей в турнире.
Все это в комплексе поможет повысить интерес к Кубку России в регионах и создать из турнира более привлекательный с маркетинговой точки зрения продукт. А это, в свою очередь, повысит материальную мотивацию у всех, а не только у потенциальных победителей. Ведь среди декларируемых целей значится и серьезное увеличение призового фонда, а значит, какие-то деньги могут получить даже самые скромные команды, обычно выбывающие из борьбы на ранних стадиях.
Изменения в формате Кубка России вступят в силу со следующего сезона. В турнире создадут 10 групп, по три команды в каждой. В группы попадут по одной команде из РПЛ, ФНЛ и ПФЛ. Коллективы, которые будут участвовать в еврокубках, начнут играть в турнире с 1/8 финала. Планируется, что этот раунд соревнований пройдет в марте 2021 года.