Рубашко: «Документы по переходу Кокорина, возможно, еще обрабатываются»

Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко прокомментировал новость, что «Зенит» не получал документы по аренде нападающего :

Тот факт, что документы «Зенит» еще не получил, — это техническая часть. Возможно, они пока обрабатываются.

Есть ли точная договоренность о переходе? Ну, если президент «Сочи» сказал об этом. Надеюсь, Кокорин присоединится к нам на сборах.

Кокорин в списке игроков, которые летят на сборы с «Зенитом-2»? Он и был в этом списке, пока мы вели переговоры.