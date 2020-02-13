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Рубашко: «Документы по переходу Кокорина, возможно, еще обрабатываются»

сегодня, 19:34

Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко прокомментировал новость, что «Зенит» не получал документы по аренде нападающего Александра Кокорина:

Тот факт, что документы «Зенит» еще не получил, — это техническая часть. Возможно, они пока обрабатываются.

Есть ли точная договоренность о переходе? Ну, если президент «Сочи» сказал об этом. Надеюсь, Кокорин присоединится к нам на сборах.

Кокорин в списке игроков, которые летят на сборы с «Зенитом-2»? Он и был в этом списке, пока мы вели переговоры.

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Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 21:31
На "обработку Кокорина" ушло две недели...
Документы "обрабатываются" ещё дольше...
Leningrad 84
Leningrad 84
сегодня в 20:50
Возможно, обрабатываются, а возможно и нет...
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 20:20
Ксения Собчак: «Между «не играть нигде» и «играть в «Сочи» Кокорин благоразумно выбрал Сочи»
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Вот стране только мнения Ксюхи и не хватало!!!
Теперь точно перейдет!!!
112910415
112910415
сегодня в 20:01
пацаны перетёрли ... какие документы, братан ...
nubom
nubom
сегодня в 19:41
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