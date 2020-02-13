Рубашко: «Документы по переходу Кокорина, возможно, еще обрабатываются»

Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко прокомментировал новость, что «Зенит» не получал документы по аренде нападающего Александра Кокорина:
Тот факт, что документы «Зенит» еще не получил, — это техническая часть. Возможно, они пока обрабатываются.
Есть ли точная договоренность о переходе? Ну, если президент «Сочи» сказал об этом. Надеюсь, Кокорин присоединится к нам на сборах.
Кокорин в списке игроков, которые летят на сборы с «Зенитом-2»? Он и был в этом списке, пока мы вели переговоры.
Документы "обрабатываются" ещё дольше...
Документы "обрабатываются" ещё дольше...
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Вот стране только мнения Ксюхи и не хватало!!!
Теперь точно перейдет!!!
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Вот стране только мнения Ксюхи и не хватало!!!
Теперь точно перейдет!!!