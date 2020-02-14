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РФС не стал наказывать Тарасова за шутку про «коронавирус»

вчера, 15:59

РФС рассказал об итогах рассмотрения истории бывшего полузащитника «Локомотива» Дмитрия Тарасова, который недавно неудачно пошутил про азиата и «коронавирус». 

«С учётом извинений Дмитрия Тарасова РФС считает инцидент исчерпанным», — заявили в пресс-службе организации.

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Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
сегодня в 01:23
Vave666
Vave666 ответил ЮЗИК
вчера в 22:30
Он больше известен как бывший муж Бузовой, чем бывший защитник Локо
настолько ты его не знаешь, что он аж полузащитник))
Vave666
Vave666
вчера в 22:28
Прошлый прикол над азиатами закончился тюремным сроком для футболистов сборной, а тут Тарасав, шо с дурачка взять...
arzamas
arzamas
вчера в 21:25
Вся "толерастня" и прочая завистливая диванная публика якобы обиделись за корейца/китайца Ли и погнала волну на "противного" Трасова.
А РФС и, собственно, сам гражданин Ли юмор оценили по уровню интеллекта футболиста и криминала не увидели. Ну, не дано пареньку петросянить на выше среднестатистической погрешности.)
Короче, история сравнимая с бурей в стакане воды.
dino-hsv
dino-hsv
вчера в 20:34
конечно. после футболки с путиным у него карт-бланш
serh62
serh62
вчера в 20:29
да что с дурака возьмешь. ум, это не то чем может похвастать этот , чуть не написал человек, шут...конечно шут
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 19:51
Он больше известен как бывший муж Бузовой, чем бывший защитник Локо
ildar_3871
ildar_3871 ответил Izmar
вчера в 19:25
У Бузовой в принципе не может быть мозга.
Ага , Бузова миллионерша , а чего добился ты ? )
Faustello
Faustello
вчера в 18:34
Не удивлюсь если Тарасов на первой игре за Рубин оденет майку - Спасибо Путину и короновирусу!
Василий Иванов 1
Василий Иванов 1
вчера в 18:17
Природа уже наказала
112910415
112910415
вчера в 17:43
да и не надо его наказывать
ну, обделался человек прилюдно ... пожалеть его надо
Байкал-38
Байкал-38 ответил Izmar
вчера в 17:14
У Бузовой в принципе не может быть мозга.
Она кстати в Питере уродилась!
Izmar
Izmar ответил Бакланский рубеж
вчера в 17:01
У него с Бузовой был один мозг на двоих. А потом обе половины забрала именно Бузова аххах.
У Бузовой в принципе не может быть мозга.
Бакланский рубеж
Бакланский рубеж
вчера в 16:54
У него с Бузовой был один мозг на двоих. А потом обе половины забрала именно Бузова аххах.
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 16:54
Вот теперь я точно убедился, что в РФС у нас сидят 56ы высокого полёта!
Как они могли наказать Тарасова ? Да и собственно за что?
Они, что запретят ему подписать возможный контракт с Рубином?
Тарасов на данный момент никак не связан с РФС, они, что про это забыли?
12-й спартанец
12-й спартанец ответил Parma1972
вчера в 16:50
Тарасов уже наказан природой
Он этого не понимает.
RIR68
RIR68
вчера в 16:48
какой на 66 инцидент? что вообще больше заняться не чем? вы к нему ещё в постель залезьте.
Parma1972
Parma1972
вчера в 16:46
Тарасов уже наказан природой
plusnindimon
plusnindimon
вчера в 16:31
В Ухань его отправить и всё.
ermak6848
ermak6848
вчера в 16:27
" понять и простить " Александр Бородач " Наша Раша "...
VIPded
VIPded
вчера в 16:27
А здря...(((
ildar_3871
ildar_3871
вчера в 16:26
Повезло Рубину !))))
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответил mangoх12
вчера в 16:25
а как они его накажут если он не деймствующий игрок))
Журналист Егоров хорошо об этом написал.

"Удивлён реакцией юриста Дениса Рогачева по умершему Арарату; РФС констатировал смерть клуба и все?

A кто его лицензировал, как футболистам деньги вернут?

Зато, безусловно, важно рассмотрение Тарасова - его поволокут на комитет по этике.

Вот бы вместо этого Рогачев занялся долгами Арарата и довел тему с Головиным."
STVA 1
STVA 1
вчера в 16:16
Ум это не про Бузова)))
mangoх12
mangoх12
вчера в 16:16
а как они его накажут если он не деймствующий игрок))
Gurben
Gurben
вчера в 16:00
Вот когда стулом по голове, тогда да.
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