РФС не стал наказывать Тарасова за шутку про «коронавирус»

РФС рассказал об итогах рассмотрения истории бывшего полузащитника «Локомотива» Дмитрия Тарасова, который недавно неудачно пошутил про азиата и «коронавирус».
«С учётом извинений Дмитрия Тарасова РФС считает инцидент исчерпанным», — заявили в пресс-службе организации.
А РФС и, собственно, сам гражданин Ли юмор оценили по уровню интеллекта футболиста и криминала не увидели. Ну, не дано пареньку петросянить на выше среднестатистической погрешности.)
Короче, история сравнимая с бурей в стакане воды.
А РФС и, собственно, сам гражданин Ли юмор оценили по уровню интеллекта футболиста и криминала не увидели. Ну, не дано пареньку петросянить на выше среднестатистической погрешности.)
Короче, история сравнимая с бурей в стакане воды.
ну, обделался человек прилюдно ... пожалеть его надо
ну, обделался человек прилюдно ... пожалеть его надо
Как они могли наказать Тарасова ? Да и собственно за что?
Они, что запретят ему подписать возможный контракт с Рубином?
Тарасов на данный момент никак не связан с РФС, они, что про это забыли?
Как они могли наказать Тарасова ? Да и собственно за что?
Они, что запретят ему подписать возможный контракт с Рубином?
Тарасов на данный момент никак не связан с РФС, они, что про это забыли?
"Удивлён реакцией юриста Дениса Рогачева по умершему Арарату; РФС констатировал смерть клуба и все?
A кто его лицензировал, как футболистам деньги вернут?
Зато, безусловно, важно рассмотрение Тарасова - его поволокут на комитет по этике.
Вот бы вместо этого Рогачев занялся долгами Арарата и довел тему с Головиным."
"Удивлён реакцией юриста Дениса Рогачева по умершему Арарату; РФС констатировал смерть клуба и все?
A кто его лицензировал, как футболистам деньги вернут?
Зато, безусловно, важно рассмотрение Тарасова - его поволокут на комитет по этике.
Вот бы вместо этого Рогачев занялся долгами Арарата и довел тему с Головиным."