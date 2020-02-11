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РФС поможет школам Головина получить деньги за трансфер

вчера, 14:15

Сообщается, что РФС поможет первым школам российского футболиста Александра Головина получить деньги за переход игрока в «Монако». 

Недавно появилась информация, что деньги так и не дошли до школ

Сложность заключается в том, что первая школа Головина из города Калтан не была внесена в паспорт футболиста, а по второй школе из Осинников есть вопросы относительно её официального статуса. На текущий момент федерация рассматривает различные варианты решения проблемы. По одному из них, РФС оставит компенсацию себе и потратит её на строительство футбольных полей или других объектов инфраструктуры для указанных школ.

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Аналитик Зенита
Аналитик Зенита
вчера в 15:14
Федун с гинером деньги для школ распилили в коррупционном рфс
Gensmo
Gensmo
вчера в 14:59
Неужели Гинер их вернет?
RussianMango
RussianMango
вчера в 14:37
Другой вариант и рассматривать не придется. Всё уже поделили "честно".
Тень Аналитика
Тень Аналитика
вчера в 14:34
После того, как владелец "Монако" упомянул, что РФС давно зажали жирные бабосы, которые предназначались школам, РФС решил "помочь им получить деньги".

Жалкие, жалкие воры...
GooSe25
GooSe25
вчера в 14:18
Опять попилят бабки, оставив себе.. а в целом, поощрение школ - хорошая практика.
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