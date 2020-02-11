РФС поможет школам Головина получить деньги за трансфер

Сообщается, что РФС поможет первым школам российского футболиста Александра Головина получить деньги за переход игрока в «Монако».
Недавно появилась информация, что деньги так и не дошли до школ.
Сложность заключается в том, что первая школа Головина из города Калтан не была внесена в паспорт футболиста, а по второй школе из Осинников есть вопросы относительно её официального статуса. На текущий момент федерация рассматривает различные варианты решения проблемы. По одному из них, РФС оставит компенсацию себе и потратит её на строительство футбольных полей или других объектов инфраструктуры для указанных школ.
Жалкие, жалкие воры...
Жалкие, жалкие воры...