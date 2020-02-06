РФС принял решение, кому запрещено находиться в судейской во время матчей

1580989016

сегодня, 14:36

Пресс-служба Российского футбольного союза ( РФС ) опубликовала результаты заседания бюро исполкома организации.

На нем было принято решение о запрете нахождения в судейской комнате любых посторонних лиц во время матчей.

Исключить присутствие посторонних и дисквалифицированных лиц в комнате делегата, комнате для заполнения протокола и раздевалках. Исключить присутствие в судейской комнате любых лиц, за исключением судьи, помощников судьи, резервного судьи, дополнительных помощников судьи, видеоассистента судьи, помощника видеоассистента судьи, инспектора, делегата и комиссара.