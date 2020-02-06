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РФС принял решение, кому запрещено находиться в судейской во время матчей

сегодня, 14:36

Пресс-служба Российского футбольного союза (РФС) опубликовала результаты заседания бюро исполкома организации.

На нем было принято решение о запрете нахождения в судейской комнате любых посторонних лиц во время матчей.

Исключить присутствие посторонних и дисквалифицированных лиц в комнате делегата, комнате для заполнения протокола и раздевалках.

Исключить присутствие в судейской комнате любых лиц, за исключением судьи, помощников судьи, резервного судьи, дополнительных помощников судьи, видеоассистента судьи, помощника видеоассистента судьи, инспектора, делегата и комиссара. 

Также недавно РФС объявил о создании селекционного отдела. 

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вячеслав остапенко
вячеслав остапенко
сегодня в 15:40
Правильное решения я согласен
cska plus
cska plus
сегодня в 15:29
Вопрос: а где мутузить этих горе судей? Как бы прелюдно недобно.
Doktor S
Doktor S
сегодня в 15:29
Нужно просто написать на двери "Тарасовским с чемоданами вход воспрещен!"
cska plus
cska plus
сегодня в 15:28
и федуна с чемоданчиком.
mihaluch
mihaluch
сегодня в 15:00
А что до этого можно было находится кому-то кроме перечисленных?
Hypnoz
Hypnoz
сегодня в 14:54
    NEADEKVAT
    NEADEKVAT
    сегодня в 14:50
    Да да да Для показухи они воткнут камеры на каждом избирательном участке, а вот в кабинетах - ни в жизнь)
    Союзник противников
    Союзник противников
    сегодня в 14:49
    Теперь у "Зенита" снова есть основания утверждать,что их преследуют по-клубному принципу,коли группен-руководителю недр России запрещено бывать там.Интересно ,а Митрофану МедвеДюкову можно???
    Lu4nik
    Lu4nik
    сегодня в 14:48
    да блин, товарищи, что опять началось? Федун, Миллер.. О, а вы в курсе, что и Гинеру не надо присутствовать в судейской? Он и так все купил))))
    Trepanator
    Trepanator
    сегодня в 14:46
    Миллеру и присутствовать не надо,главное что в судейской всегда стоит чемодан долларов с надписью ГАЗПРОМ
    Аналитик Зенита
    Аналитик Зенита
    сегодня в 14:40
    Главное, что Федуну можно
    Lukajs
    Lukajs
    сегодня в 14:38
    Тедеске можно тоже и фердуну чемоданчик заносить.
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