РФС принял решение, кому запрещено находиться в судейской во время матчей

Пресс-служба Российского футбольного союза (РФС) опубликовала результаты заседания бюро исполкома организации.
На нем было принято решение о запрете нахождения в судейской комнате любых посторонних лиц во время матчей.
Исключить присутствие посторонних и дисквалифицированных лиц в комнате делегата, комнате для заполнения протокола и раздевалках.
Исключить присутствие в судейской комнате любых лиц, за исключением судьи, помощников судьи, резервного судьи, дополнительных помощников судьи, видеоассистента судьи, помощника видеоассистента судьи, инспектора, делегата и комиссара.
Также недавно РФС объявил о создании селекционного отдела.
Исключая 95 регион.
Исключая 95 регион.