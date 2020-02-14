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Ливерани: «На вылет из Серии А претендуют 5-6 команд»

вчера, 17:45

Главный тренер «Лечче» Фабио Ливерани оценил шансы команды остаться в Серии А.

На данный момент «Лечче» занимает четвертое место снизу в турнирной таблице национального первенства.

Впереди еще много игр и всякое может случится. Даже если мы обыграем своих конкурентов в борьбе за выживание - это еще ничего не значит. Мы должны хорошо действовать во всех матчах. Сейчас на вылет претендуют пять-шесть команд. Это будет непростое испытание.

Напомним, что в прошлом туре «Лечче» одержал победу над «Наполи».

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Alprish
Alprish
сегодня в 00:32
Это видно.
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 18:37
Скорее четыре команды.
dino-hsv
dino-hsv
вчера в 18:34
это с поправкой на ювентус и кальчополи или как?
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