Ливерани: «На вылет из Серии А претендуют 5-6 команд»

Главный тренер «Лечче» оценил шансы команды остаться в Серии А.

На данный момент «Лечче» занимает четвертое место снизу в турнирной таблице национального первенства.

Впереди еще много игр и всякое может случится. Даже если мы обыграем своих конкурентов в борьбе за выживание - это еще ничего не значит. Мы должны хорошо действовать во всех матчах. Сейчас на вылет претендуют пять-шесть команд. Это будет непростое испытание.