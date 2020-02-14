Ливерани: «На вылет из Серии А претендуют 5-6 команд»

Главный тренер «Лечче» Фабио Ливерани оценил шансы команды остаться в Серии А.
На данный момент «Лечче» занимает четвертое место снизу в турнирной таблице национального первенства.
Впереди еще много игр и всякое может случится. Даже если мы обыграем своих конкурентов в борьбе за выживание - это еще ничего не значит. Мы должны хорошо действовать во всех матчах. Сейчас на вылет претендуют пять-шесть команд. Это будет непростое испытание.
Напомним, что в прошлом туре «Лечче» одержал победу над «Наполи».