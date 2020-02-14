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Райола: «Доннарумме не следовало продлевать контракт с „Миланом“»

вчера, 17:42

Агент Мино Райола, представляющий интересы вратаря «Милана» Джанлуиджи Доннаруммы, в разговоре со Sport Mediaset заявил, что его клиенту не следовало продлевать контракт с клубом в 2017 году.

Ему не следовало продлевать контракт, это был неправильный момент [для продления]. Это был выбор его сердца. Хотя, если ты выбираешь таким образом, это тоже может быть правильным выбором. Он счастлив и решил делать то, что хочет.    

Отметим, что ранее Райола высказался о другом своем клиенте – хавбеке МЮ Поле Погба.

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Все комментарии
azures
azures
сегодня в 00:58
Ему виднее.
Ozabot
Ozabot
вчера в 19:10
Опять воду мутит толстяра. Только дела пошли на подъем, так сразу зачесался.
Князь сажал врагов на посох
Князь сажал врагов на посох
вчера в 18:40
Это и ежу понятно. Аха-ха)
ДСА
ДСА
вчера в 18:36
Почему - непонятно.
VIPded
VIPded
вчера в 18:30
Толстяк похудел?)))
ZjzoRe
ZjzoRe ответил Бакланский рубеж
вчера в 17:59
Конечно. Ведь жирный кругленькой суммы лишился аххах.
нет, тут посыл мол "я-то хотел продать, но Доннарума так хотел контракт с Миланом, так любит этот клуб, что пришлось разрешить ему остаться".

Намекает на лояльность Доннарумы клубу, возможно, увидел потенциал возрождения Милана
Бакланский рубеж
Бакланский рубеж
вчера в 17:51
Конечно. Ведь жирный кругленькой суммы лишился аххах.
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