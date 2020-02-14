Райола: «Доннарумме не следовало продлевать контракт с „Миланом“»

Агент Мино Райола, представляющий интересы вратаря «Милана» , в разговоре со Sport Mediaset заявил, что его клиенту не следовало продлевать контракт с клубом в 2017 году.

Ему не следовало продлевать контракт, это был неправильный момент [для продления]. Это был выбор его сердца. Хотя, если ты выбираешь таким образом, это тоже может быть правильным выбором. Он счастлив и решил делать то, что хочет.