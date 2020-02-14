Мхитарян: «Для „Ромы“ этот месяц будет очень важен»

Полузащитник «Ромы» прокомментировал предстоящий матч 24-го тура Серии А против «Аталанты».

Мы знаем важность этого матча. Мы должны отдать все силы, чтобы победить, даже если это будет нелегко.

У нас отличная команда. Все мы должны быть готовы взять на себя ответственность в следующих матчах.

Мы должны быть готовы как физически, так и морально, не думая о том, насколько важен момент. Не нужно оказывать на себя излишнее давление. Для нас этот месяц будет очень важен.