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Мхитарян: «Для „Ромы“ этот месяц будет очень важен»

сегодня, 12:51
АталантаЛоготип футбольный клуб Аталанта (Бергамо)-:-Логотип футбольный клуб Рома (Рим)РомаЗавтра в 22:45 Не начался

Полузащитник «Ромы» Генрих Мхитарян прокомментировал предстоящий матч 24-го тура Серии А против «Аталанты».

Мы знаем важность этого матча. Мы должны отдать все силы, чтобы победить, даже если это будет нелегко. 

У нас отличная команда. Все мы должны быть готовы взять на себя ответственность в следующих матчах. 

Мы должны быть готовы как физически, так и морально, не думая о том, насколько важен момент. Не нужно оказывать на себя излишнее давление. Для нас этот месяц будет очень важен. 

Ранее Мхитарян рассказал о своей физической форме.  

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Все комментарии
SSC Napoli
SSC Napoli
сегодня в 14:13
Не только для Ромы!
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 14:01
А не получится ничего у Вас.
boris_spartak
boris_spartak
сегодня в 13:52
А Рома станет Аромяном
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