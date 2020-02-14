Пеле отреагировал на разговоры о депрессии

Легендарный бразильский футболист Пеле отреагировал на слухи о депрессии.

Спасибо за ваше беспокойство, но я в порядке. В этом году мне исполняется 80. У всех бывают хорошие и плохие дни, это нормально. На прошлой неделе я встретился с президентом Федерации футбола Бразилии для съемок в документальном фильме. Еще недавно у меня было две фотосессии для кампаний, которые используют мое изображение. У меня также запланировано несколько мероприятий. Я не избегаю встреч. Я физически активен и надеюсь продолжать в таком же режиме.