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Пеле отреагировал на разговоры о депрессии

сегодня, 13:02

Легендарный бразильский футболист Пеле отреагировал на слухи о депрессии

Спасибо за ваше беспокойство, но я в порядке. В этом году мне исполняется 80. У всех бывают хорошие и плохие дни, это нормально. На прошлой неделе я встретился с президентом Федерации футбола Бразилии для съемок в документальном фильме. Еще недавно у меня было две фотосессии для кампаний, которые используют мое изображение. У меня также запланировано несколько мероприятий. Я не избегаю встреч. Я физически активен и надеюсь продолжать в таком же режиме.

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