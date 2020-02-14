Лэмпард: «Зийех тот игрок, который добавит нам креативности»

Главный тренер «Челси» прокомментировал трансфер полузащитника «Аякса» .

Впервые я заметил его в матчах «Аякса» в прошлом сезоне Лиги чемпионов. Мне кажется, что он показал выдающуюся игру, особенно в матчах с «Тоттенхэмом». В этом сезоне мы два раза играли с ним, поэтому я достаточно многое узнал о нем.

В этом сезоне у нас было много матчей, в которых нам очень сложно давалось проходы в штрафную и обостряющие пасы. Зийех тот игрок, который добавит нам креативности. Он отдаёт голевые передачи, забивает сам. Я знаю, что переход состоится летом, но я уверен, что клуб и болельщики с нетерпением ждут, когда он присоединится к нам.