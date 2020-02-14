ГлавнаяНовости

Лэмпард: «Зийех тот игрок, который добавит нам креативности»

вчера, 16:18

Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард прокомментировал трансфер полузащитника «Аякса» Хакима Зийеха.

Впервые я заметил его в матчах «Аякса» в прошлом сезоне Лиги чемпионов. Мне кажется, что он показал выдающуюся игру, особенно в матчах с «Тоттенхэмом». В этом сезоне мы два раза играли с ним, поэтому я достаточно многое узнал о нем. 

В этом сезоне у нас было много матчей, в которых нам очень сложно давалось проходы в штрафную и обостряющие пасы. Зийех тот игрок, который добавит нам креативности. Он отдаёт голевые передачи, забивает сам. Я знаю, что переход состоится летом, но я уверен, что клуб и болельщики с нетерпением ждут, когда он присоединится к нам.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Санчо: «Нам нужно было хорошо выступить перед игрой с ПСЖ»
Сегодня, 04:28 Комментарии0
Морено: «Слимани, Бен-Йеддер, Йоветич, Головин – важны все!»
Сегодня, 03:53 Комментарии0
Маджер: «Думаю, Роналду ещё три сезона будет претендовать на „Золотой мяч“»
Сегодня, 03:31 Комментарии0
Неймар: «Санчо – отличный, высококлассный игрок»
Сегодня, 02:00 Комментарии1
Д. Лукаку: «Не понимаю, почему многие предпочтут моему брату Батшуайи»
Сегодня, 01:24 Комментарии0
Винисиус Жуниор: «Я очень спокоен, знаю, что в какой-то момент голы придут»
Сегодня, 00:22 Комментарии1
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
dzvinka
dzvinka
вчера в 20:35
отлично.
Бакланский рубеж
Бакланский рубеж
вчера в 17:49
Не загубили бы пацана, пенсы такое очень любят аххах
VAN ARM
VAN ARM
вчера в 16:51
френк излучает оптимизм))) посмотрим))
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100