Гаттузо: «Лосано? Есть игроки, которые заслуживают места в составе больше»

Главный тренер «Наполи» в преддверии матча 24-го тура Серии А против «Кальяри», ответил на вопрос, почему полузащитник получает мало игровой практики.

Почему мало играет Лосано? Потому, что есть игроки, которые этого больше заслуживают. 50 миллионов, которые за него заплатили, не дают оснований, что ему гарантировано место в составе. После этих слов меня возненавидят в Мексике (Ирвинг - мексиканец, прим. «Соккер.ру»), но я и не собираюсь туда, у меня хватает забот.

Порой я вообще не понимаю, что происходит с командой, почему результаты нестабильны. Но мне нравится как интенсивно, емко и собрано действовал «Наполи» в матче против «Интера» (1:0). Надеюсь, увидеть нечто подобное и против «Кальяри».