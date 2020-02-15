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Гаттузо: «Лосано? Есть игроки, которые заслуживают места в составе больше»

вчера, 21:42

Главный тренер «Наполи» Дженнаро Гаттузо в преддверии матча 24-го тура Серии А против «Кальяри», ответил на вопрос, почему полузащитник Ирвинг Лосано получает мало игровой практики.

Почему мало играет Лосано? Потому, что есть игроки, которые этого больше заслуживают. 50 миллионов, которые за него заплатили, не дают оснований, что ему гарантировано место в составе. После этих слов меня возненавидят в Мексике (Ирвинг - мексиканец, прим. «Соккер.ру»), но я и не собираюсь туда, у меня хватает забот.

Порой я вообще не понимаю, что происходит с командой, почему результаты нестабильны. Но мне нравится как интенсивно, емко и собрано действовал «Наполи» в матче против «Интера» (1:0). Надеюсь, увидеть нечто подобное и против «Кальяри».

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Все комментарии
Евгений Макрушин
Евгений Макрушин
вчера в 23:14
Когда узнал про этот трансфер,то думал он будет новым лидером Наполи.Но не пойму,то ли Гаттузо не знает как его использовать,то ли он сам сдал
Анджело Войелло
Анджело Войелло
вчера в 22:11
Тренеру наверняка виднее, но даже в те редкие минуты, что играет Лосано, очевидно его старание. Больше бы игрового времени парню.
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