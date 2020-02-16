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«Зенит» предложил Кокорину контракт с годовой зарплатой в 2,5 млн евро

сегодня, 11:00

«Зенит» предложил форварду Александру Кокорину контракт на два с половиной года. Петербуржцы готовы платить игроку 2,5 миллиона евро в год. При этом сам нападающий просил у клуба контракт на четыре года, по которому его годовая зарплата составила бы четыре миллиона евро.

По данным источника, Кокорин готовится к возобновлению сезона в составе «Сочи». Ранее сообщалось, что игрока запечатлели в экипировке сочинского клуба.

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Все комментарии
Footbolista
Footbolista ответил Ангел неБесГрешен
сегодня в 13:52
Через полгода + 1.25 млн. €...на хлеб с маслом хватит...
Санчо Панса
Санчо Панса
сегодня в 13:49
Ого, вот это предложение! Но, как мы помним, Кокорин раньше зарабатывал больше)
Insanely cool
Insanely cool
сегодня в 13:43
Хороший сериал, хорошие актеры, ждем Оскара
ildar_3871
ildar_3871
сегодня в 13:34
Это издевательство !
За адекватность
За адекватность ответил Ангел неБесГрешен
сегодня в 13:30
Он до зоны был травмирован, зона тоже на пользу не пошла. Пусть походит по рынку, может, кто и потянет его запросы. Через полгода может быть свободен...
Приветствую! Насколько я понимаю, он нужен Семаку. Семака после взятия чемпионства (что скорее всего) никто не уберет, поэтому Кокорин будет в "Зените". Я только личное мнение высказываю, к Вам с уважением.
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 13:22
скоро будет новость что клуб не в курсе предложения))))))))))))))
112910415
112910415
сегодня в 13:18
никому не уходить от экранов !
сейчас товарищ отчим заявит, что цифры придуманы
затем авторитетный Медведев откажется комментировать детали контракта
по ходу А. Кокорин напомнит о своей отличной форме ...
музыкальное оформление - хор ФК СОЧИ : "Мы ждём в объятия героя !"
Алексей Филин
Алексей Филин
сегодня в 13:17
Золотой стул в студию.
nikoladolgov
nikoladolgov
сегодня в 13:13
А за что шнырю зоновскому платить 2,5 млн евро ( 150 млн руб - 15 млн в месяц), один звонок Путину и он будет рад за пайку баланды
Agamaga
Agamaga
сегодня в 13:11
Вот это по Питерски, гулять так гулять. Лямы потекли рекой.
Pashok00786
Pashok00786 ответил ermak6848
сегодня в 13:09
Это лучше чем прозябать в Сочи или дубле...
так в сочи он все равно поедет просто в аренду))
ermak6848
ermak6848
сегодня в 13:07
Это лучше чем прозябать в Сочи или дубле...
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 13:05
alexando1974
alexando1974
сегодня в 13:00
что он там раньше п....л готов бесплатно играть за зенит)))
этому радуйся дурень что хоть столько дают! ты не в том положении чтобы свои условия ставить!
vm777
vm777 ответил Ангел неБесГрешен
сегодня в 12:53
Он себя в АХ(хорошей) форме ощущает, штоле, шобы запрашивать такие цыферки? Для начала 2 с половиной отработал бы, а потом и прибавку можно попросить...
Дела даже не в форме, а в том, что ему с нуля надо доказывать свою состоятельность. Сперва докажи, а потом требуй. А он наоборот. Жертва аренды выходит не такая уж и жертва.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен ответил За адекватность
сегодня в 12:50
Он до зоны был травмирован, зона тоже на пользу не пошла. Пусть походит по рынку, может, кто и потянет его запросы. Через полгода может быть свободен...
JY_918
JY_918
сегодня в 12:43
просил четыре миллиона евро. пусть радуется, что предлагают 2.5 млн, с его то биографией
За адекватность
За адекватность ответил Нектофбане
сегодня в 12:40
люди за 15 тысяч в месоц работают а этот деревянный за 2.5 с с паловой ляма карячится еле еле!!!!!!!!
Приветствую. Я полагаю, что 2,5 в реалиях нашего РФПЛ не великие деньги за потенциального игрока сборной. Он до посадки далеко не худший был в составе "Зенита". Мыльная опера оскомину просто набила.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 12:35
Он себя в АХ(хорошей) форме ощущает, штоле, шобы запрашивать такие цыферки?
Для начала 2 с половиной отработал бы, а потом и прибавку можно попросить...
Footbolista
Footbolista ответил Faustello
сегодня в 12:33
Сняли уже эпизод...Кокорин с отчимом делят контракт:

Виссарионович
Виссарионович
сегодня в 12:32
Если бы остался шить рукавицы в Бутырке, заработал бы гораздо больше, развели как...
Константин Белых
Константин Белых
сегодня в 12:31
Кокоше на киче точно жбан отбили.. 4 млн)) Манждукич в Юве столько получает. И Матуиди. И кто такой матуиди и кто такой Кокорин год лечился год сидел. И 29 лет на днях. На месте Зенита сгноил бы его на лавке за такие запросы. Пусть идет вон к рубиновому покорителю Чемпионшипа и там капризничает. ПОЗОРИЩЕ...
Нектофбане
Нектофбане
сегодня в 12:24
я очень давно тут небыл где мой дружыще рашнхорс артём?*????
nubom
nubom ответил Footbolista
сегодня в 12:24
2.5 млн.€ и талоны на бесплатное шампанское...
... и хватит хорококориться!
oFANATo
oFANATo
сегодня в 12:23
Проси 4 млн. дадут 2,5. Опять Кокоша развел
миллера.
Нектофбане
Нектофбане ответил За адекватность
сегодня в 12:23
Всякая мыльная опера имеет свое завершение. Кокорин прекрасно понимал, что только "Зенит" может ему предложить сумасшедший контракт ( возможно не только, но..) Поэтому он и в условный "Нефтехимик" бы поехал на полгода, не говоря уж про "Сочи", но 4 млн. это перебор. Схавает 2,5 как миленький, если не звиздежь.
люди за 15 тысяч в месоц работают а этот деревянный за 2.5 с с паловой ляма карячится еле еле!!!!!!!!
Сп62
Сп62
сегодня в 12:23
Уже ничему не верится.
Нектофбане
Нектофбане
сегодня в 12:21
Вухахахахахаха!!!!!!!!!!!!!!!!!!несмешите ужэ всееех!!!!!!!!!!
За адекватность
За адекватность
сегодня в 12:19
Всякая мыльная опера имеет свое завершение. Кокорин прекрасно понимал, что только "Зенит" может ему предложить сумасшедший контракт ( возможно не только, но..) Поэтому он и в условный "Нефтехимик" бы поехал на полгода, не говоря уж про "Сочи", но 4 млн. это перебор. Схавает 2,5 как миленький, если не звиздежь.
Footbolista
Footbolista
сегодня в 12:17
2.5 млн.€ и талоны на бесплатное шампанское...
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