«Зенит» предложил Кокорину контракт с годовой зарплатой в 2,5 млн евро

«Зенит» предложил форварду Александру Кокорину контракт на два с половиной года. Петербуржцы готовы платить игроку 2,5 миллиона евро в год. При этом сам нападающий просил у клуба контракт на четыре года, по которому его годовая зарплата составила бы четыре миллиона евро.
По данным источника, Кокорин готовится к возобновлению сезона в составе «Сочи». Ранее сообщалось, что игрока запечатлели в экипировке сочинского клуба.
сейчас товарищ отчим заявит, что цифры придуманы
затем авторитетный Медведев откажется комментировать детали контракта
по ходу А. Кокорин напомнит о своей отличной форме ...
музыкальное оформление - хор ФК СОЧИ : "Мы ждём в объятия героя !"
сейчас товарищ отчим заявит, что цифры придуманы
затем авторитетный Медведев откажется комментировать детали контракта
по ходу А. Кокорин напомнит о своей отличной форме ...
музыкальное оформление - хор ФК СОЧИ : "Мы ждём в объятия героя !"
этому радуйся дурень что хоть столько дают! ты не в том положении чтобы свои условия ставить!
этому радуйся дурень что хоть столько дают! ты не в том положении чтобы свои условия ставить!
Для начала 2 с половиной отработал бы, а потом и прибавку можно попросить...
Для начала 2 с половиной отработал бы, а потом и прибавку можно попросить...
https://youtu.be/lkYpL0goftI
миллера.
https://youtu.be/vMG98vfhU08
миллера.