«Зенит» предложил Кокорину контракт с годовой зарплатой в 2,5 млн евро

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сегодня, 11:00

«Зенит» предложил форварду контракт на два с половиной года. Петербуржцы готовы платить игроку 2,5 миллиона евро в год. При этом сам нападающий просил у клуба контракт на четыре года, по которому его годовая зарплата составила бы четыре миллиона евро.

По данным источника, Кокорин готовится к возобновлению сезона в составе «Сочи». Ранее сообщалось, что игрока запечатлели в экипировке сочинского клуба.