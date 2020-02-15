Рамос собирается продлить контракт с «Реалом» до 2023 года

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сегодня, 14:47

Защитник «Реала» ведет переговоры с мадридским клубом о продлении контракта.

33-летний футболист собирается заключить соглашение до 2023 года. Однако «сливочные» предпочитают продлевать контракт каждый сезон на один год. В «Реале» это сложившаяся практика в отношении возрастных игроков.

Напомним, что контракт испанского защитника с мадридским клубом заканчивается летом 2021 года. Сообщается, что стороны должны прийти к соглашению в ближайшее время.

Ранее бывший футболист «Реала» Фернандо Йерро высказался о Рамосе.