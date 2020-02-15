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Рамос собирается продлить контракт с «Реалом» до 2023 года

сегодня, 14:47

Защитник «Реала» Серхио Рамос ведет переговоры с мадридским клубом о продлении контракта.

33-летний футболист собирается заключить соглашение до 2023 года. Однако «сливочные» предпочитают продлевать контракт каждый сезон на один год. В «Реале» это сложившаяся практика в отношении возрастных игроков.

Напомним, что контракт испанского защитника с мадридским клубом заканчивается летом 2021 года. Сообщается, что стороны должны прийти к соглашению в ближайшее время.

Ранее бывший футболист «Реала» Фернандо Йерро высказался о Рамосе.

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Все комментарии
ФорвардЪ
ФорвардЪ
сегодня в 15:29
Продлит.
Mangur
Mangur
сегодня в 15:23
Без комментариев
Брулин
Брулин
сегодня в 15:22
Зная позицию Реала всё что угодно может быть
Zenit_84
Zenit_84
сегодня в 15:20
А Реал?
severnyj84
severnyj84
сегодня в 15:19
Удачи!
Аpбитр
Аpбитр ответил SHMEL
сегодня в 15:11
А мне не появилась возможность продлить вип?Не такой уж я и злодей...
Увы, нет.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 15:07
Хитрый старичок Рамос...
борька
борька
сегодня в 15:04
Еще пару лет потянет, крепкийпарень
SHMEL
SHMEL
сегодня в 14:59
А мне не появилась возможность продлить вип?Не такой уж я и злодей...
Октябрь 1917
Октябрь 1917
сегодня в 14:54
Пока он играет, нужно продлевать.
neomessi
neomessi
сегодня в 14:51
Ему 33, пора уже в Юве. Пусть РМ молодых игроков берет.
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