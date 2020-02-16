«Сочи» объявит о переходе Кокорина 17 февраля

Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко заявил, что руководство клуба планирует 17 февраля официально объявить о подписании арендного соглашения с нападающим петербургского «Зенита» .

Завтра президент клуба Борис Романович [Ротенберг] будет в Санкт-Петербурге встречаться с руководством «Зенита». Возможно, уже завтра будет [объявлено о переходе]. Задержка в официальном объявлении о переходе? Это рабочий момент между клубами, с Сашей все в порядке - он не скрывал своего желания.

Нужно было подождать, чтобы все соответствовало и удовлетворило всех. Это рабочие моменты, которые, надеюсь, завтра будут разрешены, и в этом деле будет поставлена точка.