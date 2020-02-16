«Сочи» объявит о переходе Кокорина 17 февраля

Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко заявил, что руководство клуба планирует 17 февраля официально объявить о подписании арендного соглашения с нападающим петербургского «Зенита» Александром Кокориным.
Завтра президент клуба Борис Романович [Ротенберг] будет в Санкт-Петербурге встречаться с руководством «Зенита». Возможно, уже завтра будет [объявлено о переходе]. Задержка в официальном объявлении о переходе? Это рабочий момент между клубами, с Сашей все в порядке - он не скрывал своего желания.
Нужно было подождать, чтобы все соответствовало и удовлетворило всех. Это рабочие моменты, которые, надеюсь, завтра будут разрешены, и в этом деле будет поставлена точка.
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Да, Саша не скрывал своего желания остаться в Зените.
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Да, Саша не скрывал своего желания остаться в Зените.
Сочи - это игрушка-прокладка. Кончатся деньги, уйдет интерес - и сгинут с футбольной карты России. Или обратно в Динамо СПб переименуются :)
Сочи - это игрушка-прокладка. Кончатся деньги, уйдет интерес - и сгинут с футбольной карты России. Или обратно в Динамо СПб переименуются :)
«Завтра поеду на встречу, будем разговаривать. К Саше вопросов у нас нет, все договоренности соблюдены.
Осталось договориться клубам между собой по аренде. Завтра будет день, и он покажет (смогут ли клубы договориться)», – сказал Ротенберг.
Ранее стало известно, что форвард будет зарабатывать в «Сочи» около 2 млн рублей в месяц.
Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев рассказал, что клуб не принимал конкретных решений по аренде игрока.
«Завтра поеду на встречу, будем разговаривать. К Саше вопросов у нас нет, все договоренности соблюдены.
Осталось договориться клубам между собой по аренде. Завтра будет день, и он покажет (смогут ли клубы договориться)», – сказал Ротенберг.
Ранее стало известно, что форвард будет зарабатывать в «Сочи» около 2 млн рублей в месяц.
Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев рассказал, что клуб не принимал конкретных решений по аренде игрока.