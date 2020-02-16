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«Сочи» объявит о переходе Кокорина 17 февраля

сегодня, 14:22

Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко заявил, что руководство клуба планирует 17 февраля официально объявить о подписании арендного соглашения с нападающим петербургского «Зенита» Александром Кокориным.

Завтра президент клуба Борис Романович [Ротенберг] будет в Санкт-Петербурге встречаться с руководством «Зенита». Возможно, уже завтра будет [объявлено о переходе]. Задержка в официальном объявлении о переходе? Это рабочий момент между клубами, с Сашей все в порядке - он не скрывал своего желания.

Нужно было подождать, чтобы все соответствовало и удовлетворило всех. Это рабочие моменты, которые, надеюсь, завтра будут разрешены, и в этом деле будет поставлена точка.

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Все комментарии
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 18:44
Судя по тому что не указано какого года будет это 17-е февраля....нам долго ещё наблюдать данный ситком...
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 18:14
Нормано всё, завтра всё утрясётся...
cska1948
cska1948
сегодня в 18:06
"...с Сашей все в порядке - он не скрывал своего желания..."
-------------------------
Да, Саша не скрывал своего желания остаться в Зените.
Grey33
Grey33
сегодня в 16:24
Надоела уже эта сага.
Zenit_84
Zenit_84
сегодня в 15:53
Недолго осталось уткам летать
beefs
beefs
сегодня в 15:52
Ждём с нетерпением...
makkie
makkie
сегодня в 15:43
Лучше бы объявили о расформировании.
Сочи - это игрушка-прокладка. Кончатся деньги, уйдет интерес - и сгинут с футбольной карты России. Или обратно в Динамо СПб переименуются :)
Leningrad 84
Leningrad 84
сегодня в 15:20
Точка, точка, запятая...
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 15:09
Потерпите, софсем малёхо осталось...
Брулин
Брулин
сегодня в 15:08
Так быстро?(( не верю! Требую продолжения...
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 15:00
Сериал продолжается.
Footbolista
Footbolista ответил Faustello
сегодня в 14:57
ФорвардЪ
ФорвардЪ
сегодня в 14:55
Ждем этого радостного события.
RussianMango
RussianMango
сегодня в 14:48
Чем же Кокорина завлекли всё таки в Сочи...Заболотного манекенами...а этому 12 стульев пообещали?
RussianMango
RussianMango
сегодня в 14:46
Саша не скрывал своего желания? Мы, наверно, разные сериалы смотрим.
Брулин
Брулин
сегодня в 14:45
Владелец «Сочи» Борис Ротенберг сообщил, что завтра пройдут переговоры с «Зенитом» об аренде форварда Александра Кокорина.

«Завтра поеду на встречу, будем разговаривать. К Саше вопросов у нас нет, все договоренности соблюдены.

Осталось договориться клубам между собой по аренде. Завтра будет день, и он покажет (смогут ли клубы договориться)», – сказал Ротенберг.

Ранее стало известно, что форвард будет зарабатывать в «Сочи» около 2 млн рублей в месяц.

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев рассказал, что клуб не принимал конкретных решений по аренде игрока.
За адекватность
За адекватность
сегодня в 14:32
"с Сашей все в порядке - он не скрывал своего желания." Ска, у него желание в "Сочи" играть? Зачем сову на глобус натягивать? Не-не, требую продолжения данного сериала. До 21 времени вагон.
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 14:29
Ещё не точно, но может быть.
Faustello
Faustello
сегодня в 14:29
А во сколько по времени? а то работа стоит, все сериал смотрят не отрываясь!!!
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