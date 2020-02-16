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Агент Кокорина: «Никаких переговоров с „Зенитом“ по контракту нет»

сегодня, 13:38

Кирилл Логинов, агент и отчим форварда «Зенита» Александра Кокорина, заявил, что он не ведет переговоров о продлении контракта с клубом.

Действующий контракт Кокорина с «Зенитом» истекает летом 2020 года.

Ничего не могу сказать по этому поводу, никаких переговоров с «Зенитом» о контракте не ведется.

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Все комментарии
RussianMango
RussianMango
сегодня в 14:13
Да уже понятно, что в переговорах не участвуют ни Логинов, ни Кокорин.....газпром ведет переговоры сам с собой, а после поставят перед фактом. Мы посовещались и Я решил ( Миллер )
Insanely cool
Insanely cool ответил ПерекатиПоле
сегодня в 14:09
Круто со спортса комменты копипастить, правда?
А че бы нет?
ПерекатиПоле
ПерекатиПоле ответил Insanely cool
сегодня в 14:06
Круто со спортса комменты копипастить, правда?
Insanely cool
Insanely cool
сегодня в 14:03
завтра:

агент Кокорина: "переговоры с Зенитом на заключительной стадии"

Медведев: "никаких переговоров не ведется"

Кокорин: "хочу почитать свой контракт"

Рубашко: "смотрите, я Хатико"

Ротенберг: "все сложно"
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 14:02
Ничего не знаю - обычные отмазки агента. Таких агентов - врагов не надо...
Faustello
Faustello ответил Footbolista
сегодня в 14:01
У режиссера этого сериала начался творческий кризис... https://www.youtube.com/watch?v=zP0dpJH3hqE
Эх не в тот клуб кэвэенщик пошёл работать ))
За адекватность
За адекватность
сегодня в 14:01
До 21 время есть. Не упомню подобной мыльной оперы, наверное переход Терри в "Спартак" похож был . Так что еще 6 дней "скандалы, интриги, расследования. Показать все, что скрыто" имеют место быть. Ну а на флажке будет решение. Зае..ли если честно, опять же на мой субъективный взгляд. Отчим то хоть Дарью Валитову признал? А то сплю плохо.
Faustello
Faustello
сегодня в 14:00
морозз
морозз
сегодня в 14:00
Если Зенит анонсирует себя как лидера футбола России...то в его рядах не должны находиться люди с уголовным прошлым! В СССР это было клеймо на всю жизнь!
На данный момент промежутка времени столетия _ это уже нивелировано! Люди с клеймом стоят у Власти и в рядах полиции, так почему Кокорину не разбавить своим клеймом стройные ряды бомжей?
МапС
МапС
сегодня в 13:56
Соккер превращается в канал ТНТ...
ФорвардЪ
ФорвардЪ
сегодня в 13:55
Туманно все.
Footbolista
Footbolista
сегодня в 13:53
У режиссера этого сериала начался творческий кризис...

Dima salev
Dima salev
сегодня в 13:53
Продолжение санта барбара 2
SHMEL
SHMEL
сегодня в 13:49
Аааааааа,вот это ржака!!!
Все в этом болоте уже заврались!
Соккер,пожалей нас,не пиши больше эту чушь!!!
112910415
112910415
сегодня в 13:43
вот ! дождались !
дальше по плану Медведев,Кокорин, Ротенберг
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