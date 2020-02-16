Агент Кокорина: «Никаких переговоров с „Зенитом“ по контракту нет»

Кирилл Логинов, агент и отчим форварда «Зенита» Александра Кокорина, заявил, что он не ведет переговоров о продлении контракта с клубом.
Действующий контракт Кокорина с «Зенитом» истекает летом 2020 года.
Ничего не могу сказать по этому поводу, никаких переговоров с «Зенитом» о контракте не ведется.
агент Кокорина: "переговоры с Зенитом на заключительной стадии"
Медведев: "никаких переговоров не ведется"
Кокорин: "хочу почитать свой контракт"
Рубашко: "смотрите, я Хатико"
Ротенберг: "все сложно"
агент Кокорина: "переговоры с Зенитом на заключительной стадии"
Медведев: "никаких переговоров не ведется"
Кокорин: "хочу почитать свой контракт"
Рубашко: "смотрите, я Хатико"
Ротенберг: "все сложно"
На данный момент промежутка времени столетия _ это уже нивелировано! Люди с клеймом стоят у Власти и в рядах полиции, так почему Кокорину не разбавить своим клеймом стройные ряды бомжей?
На данный момент промежутка времени столетия _ это уже нивелировано! Люди с клеймом стоят у Власти и в рядах полиции, так почему Кокорину не разбавить своим клеймом стройные ряды бомжей?
https://youtu.be/zP0dpJH3hqE
Все в этом болоте уже заврались!
Соккер,пожалей нас,не пиши больше эту чушь!!!
Все в этом болоте уже заврались!
Соккер,пожалей нас,не пиши больше эту чушь!!!
дальше по плану Медведев,Кокорин, Ротенберг
дальше по плану Медведев,Кокорин, Ротенберг