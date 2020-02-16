«Шальке» в третий раз подряд сыграл вничью, на этот раз с «Майнцем»

«Майнц» и «Шальке» не смогли выявить победителя во встрече 22-го тура Бундеслиги. «Кобальтовые» (36 очков) располагаются на шестом месте, «карнавальники» (22 балла) - пятнадцатые.
Майнц, стадион Опель Арена
«Майнц» - «Шальке-04» 0:0
«Майнц»: Центнер, Сент-Джаст, Брума, Ниакате, Ридле, Баррейро Мартинс, Латца (Кунде 82), Бросински, Озтюнали (Онисиво 66), Квайсон, Салаи (Матета 72)
Главный тренер: Байерлорцер Ахим.
«Шальке-04»: Нюбель, Кенни, Тодибо (Кабак 63), Настасич, Очипка, МакКенни, Омар, Шёпф, Арит (Миранда 82), Раман (Кутуджу 75), Грегоритч
Главный тренер: Вагнер Дэвид.
Предупреждения: Брума 33, Бросински 53, Тодибо 58, Кутуджу 86
Судья: Винкманн Гвидо.
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