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«Шальке» в третий раз подряд сыграл вничью, на этот раз с «Майнцем»

сегодня, 21:52
МайнцЛоготип футбольный клуб Майнц0 : 0Логотип футбольный клуб Шальке-04 (Гельзенкирхен)Шальке-04Матч завершен

«Майнц» и «Шальке» не смогли выявить победителя во встрече 22-го тура Бундеслиги. «Кобальтовые» (36 очков) располагаются на шестом месте, «карнавальники» (22 балла) - пятнадцатые.

Майнц, стадион Опель Арена

«Майнц» - «Шальке-04» 0:0

«Майнц»: Центнер, Сент-Джаст, Брума, Ниакате, Ридле, Баррейро Мартинс, Латца (Кунде 82), Бросински, Озтюнали (Онисиво 66), Квайсон, Салаи (Матета 72)
Главный тренер: Байерлорцер Ахим.

«Шальке-04»: Нюбель, Кенни, Тодибо (Кабак 63), Настасич, Очипка, МакКенни, Омар, Шёпф, Арит (Миранда 82), Раман (Кутуджу 75), Грегоритч
Главный тренер: Вагнер Дэвид.

Предупреждения: Брума 33, Бросински 53, Тодибо 58, Кутуджу 86

Судья: Винкманн Гвидо.

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