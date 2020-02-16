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«Ренн» уступил «Реймсу»

сегодня, 20:56
РеймсЛоготип футбольный клуб Реймс1 : 0Логотип футбольный клуб РеннРеннМатч завершен

«Ренн» во встрече 25-го тура чемпионата французской Лиги 1 уступил «Реймсу». «Красно-черные» (41 очко) пока что удерживают третью строчку в турнирной таблице, «красно-белые» (36 баллов) - восьмые.

Реймс, стадион Огюст Делоне

«Реймс» - «Ренн» 1:0 (0:0)
Голы: Туре 72 (пенальти)

«Реймс»: Райкович, Фокет, Дисаси, Абдельхамид, Камара, Мунетси, Кассама (Донис 65), Шавалерен, Диа (Ромао 79), Туре, Думбия (Мбуку 90+3)
Главный тренер: Гуйон Давид.

«Ренн»: Менди, Траоре, Да Силва, Гнаньон, Мауасса (Бой 46), Рафаэл, Н'Зонзи, Леа Силики (Дель Кастильо 76), Таи, Буриго, Сибатчу (Ньянг 56)
Главный тренер: Стефан Жульен.

Предупреждения: Кассама 59, Рафаэл 82

Судья: Батта Флоран.

Ранее «Лион» сыграл вничью со «Страсбуром».

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Все комментарии
матос
матос
сегодня в 21:42
хозяев с победой.
severnyj84
severnyj84
сегодня в 21:29
Реймс с победой!
drug01
drug01
сегодня в 21:15
Потеряны важные очки .....
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