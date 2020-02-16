«Бавария» разгромила «Кельн»

«Бавария» одержала крупную победу над «Кельном» в матче 22-го тура чемпионата Германии.
«Бавария» (46) располагается на первом месте, «Кельн» (23) - 14-й.
Кельн, стадион Рейн Энерги
«Кельн» - «Бавария» 1:4 (0:3)
Голы: Ут 70 - Левандовски 3, Коман 5, Гнабри 12, Гнабри 66
«Кельн»: Хорн, Эхизибуэ, Борно, Чичос, Каттербах (Кайнц 28), Шкири, Хектор, Дрекслер, Ут, Якобс (Шмитц 73), Кордоба (Модест 81)
Главный тренер: Гиздол Маркус.
«Бавария»: Нойер, Павар, Боатенг (Люка Эрнандес 46), Алаба, Дэвис, Киммих (Толиссо 59), Алькантара, Коман (Горецка 79), Мюллер, Гнабри, Левандовски
Главный тренер: Флик Ханс-Дитер.
Предупреждения: Боатенг 28, Алькантара 49, Борно 79, Павар 82
Судья: Цвайер Феликс.
Напомним, что вчера дортмундская «Боруссия» разгромила «Айнтрахт».
Бавария-- ПСЖ !
Бавария-- ПСЖ !
Варди !
Аталанта !
вот за кого хочется болеть в этом году.
Варди !
Аталанта !
вот за кого хочется болеть в этом году.