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«Бавария» разгромила «Кельн»

сегодня, 19:23
КельнЛоготип футбольный клуб Кельн1 : 4Логотип футбольный клуб Бавария (Мюнхен)БаварияМатч завершен

«Бавария» одержала крупную победу над «Кельном» в матче 22-го тура чемпионата Германии.

«Бавария» (46) располагается на первом месте, «Кельн» (23) - 14-й.

Кельн, стадион Рейн Энерги

«Кельн» - «Бавария» 1:4 (0:3)
Голы: Ут 70 - Левандовски 3, Коман 5, Гнабри 12, Гнабри 66

«Кельн»: Хорн, Эхизибуэ, Борно, Чичос, Каттербах (Кайнц 28), Шкири, Хектор, Дрекслер, Ут, Якобс (Шмитц 73), Кордоба (Модест 81)
Главный тренер: Гиздол Маркус.

«Бавария»: Нойер, Павар, Боатенг (Люка Эрнандес 46), Алаба, Дэвис, Киммих (Толиссо 59), Алькантара, Коман (Горецка 79), Мюллер, Гнабри, Левандовски
Главный тренер: Флик Ханс-Дитер.

Предупреждения: Боатенг 28, Алькантара 49, Борно 79, Павар 82

Судья: Цвайер Феликс.

Напомним, что вчера дортмундская «Боруссия» разгромила «Айнтрахт».

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Все комментарии
Dima salev
Dima salev
сегодня в 22:58
Роботники соккер.ру пожалуйста не пишите Бавария победила келн, ювентус победила брещи. Ну и так понятно эти матчи. Если про Барселона Реал пишут какой счёт, можно с интересом читать, потому что эти матчи непредсказуем
Roman73
Roman73
сегодня в 21:40
Даешь финал
Бавария-- ПСЖ !
матос
матос
сегодня в 21:31
Не удивлен , с победой.
нечитайло
нечитайло
сегодня в 20:39
Браво
Roman73
Roman73
сегодня в 20:35
Левандовски !
Варди !
Аталанта !
вот за кого хочется болеть в этом году.
Parma1972
Parma1972
сегодня в 20:30
Бавария против Кельна,как тяж против легковеса
Vasya Oblomov
Vasya Oblomov
сегодня в 20:25
не пожалели козлов
beefs
beefs
сегодня в 20:22
Бавария возродилась...
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 20:18
Сурово они с хозяевами...
Zenit_84
Zenit_84
сегодня в 20:11
Все решили в первом тайме
ФорвардЪ
ФорвардЪ
сегодня в 20:00
Заслуженная победа!
борька
борька
сегодня в 19:46
Счет по игре
particular
particular
сегодня в 19:30
Козлики не успели сказать "бе-е-е-е", как уже отгребали 0-3..:))
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 19:28
Проходная игра получилась.
12-й спартанец
12-й спартанец
сегодня в 19:24
Баварию с победой!
Lucky luciano
Lucky luciano
сегодня в 19:24
ну тут чемпион ясен
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