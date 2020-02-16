«Арсенал» разгромил «Ньюкасл». Озил отметился голом

В матче 26-го тура английской Премьер-Лиги «Арсенал» разгромил «Ньюкасл» благодаря голам Пьер-Эмерика Обамеянга, Николя Пепе, Месута Озила и Александра Ляказетта.
В турнирной таблице «канониры» идут на 10-м месте (34 очка), «сороки» на 13-й строчке (31 очко).
Лондон, стадион Эмирейтс
«Арсенал» - «Ньюкасл Юнайтед» 4:0 (0:0)
Голы: Обамеянг 54, Пепе 57, Озил 90, Ляказетт 90+5
«Арсенал»: Лено, Бельерин, Мустафи, Луис, Сака, Себальос (Лукас Торрейра 82), Джака, Пепе, Озил, Обамеянг, Нкетиа (Ляказетт 85)
Главный тренер: Артета Микель.
«Ньюкасл Юнайтед»: Дубравка, Лазаро (Хэйден 74), Фернандес (Ритчи 75), Лассельс, Кларк (Шер 83), Роуз, Альмирон, Лонгстафф, Бенталеб, Сен-Максимен, Жоэлинтон
Главный тренер: Брюс Стив.
Предупреждения: Джака 9, Сака 82
Судья: Мэйсон Ли.
Ранее в этом же туре «Тоттенхэм» одолел «Астон Виллу».
https://www.youtube.com/watch?v=b76LIJHJi74
- Больше всех подборов мяча - 10
- Больше всех касаний в штрафной соперника - 8
- Больше всех голевых передач - 2
- Больше всех созданных голевых моментов - 4
- Больше всех ударов по воротам - 3
- Гол
Батя в здании))
- Больше всех подборов мяча - 10
- Больше всех касаний в штрафной соперника - 8
- Больше всех голевых передач - 2
- Больше всех созданных голевых моментов - 4
- Больше всех ударов по воротам - 3
- Гол
Батя в здании))
тут явно опечатка где-то....
тут явно опечатка где-то....
Болельщиков с победой!
Болельщиков с победой!
Было тяжело снова, но класс перешел в голы...
Пепе гол + пас + пас + начало атаки
Было тяжело снова, но класс перешел в голы...
Пепе гол + пас + пас + начало атаки