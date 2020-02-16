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«Арсенал» разгромил «Ньюкасл». Озил отметился голом

сегодня, 21:23
АрсеналЛоготип футбольный клуб Арсенал (Лондон)4 : 0Логотип футбольный клуб Ньюкасл Юнайтед (Ньюкасл-апон-Тайн)Ньюкасл ЮнайтедМатч завершен

В матче 26-го тура английской Премьер-Лиги «Арсенал» разгромил «Ньюкасл» благодаря голам Пьер-Эмерика Обамеянга, Николя ПепеМесута Озила и Александра Ляказетта.

В турнирной таблице «канониры» идут на 10-м месте (34 очка), «сороки» на 13-й строчке (31 очко).

Лондон, стадион Эмирейтс

«Арсенал» - «Ньюкасл Юнайтед» 4:0 (0:0)
Голы: Обамеянг 54, Пепе 57, Озил 90, Ляказетт 90+5

«Арсенал»: Лено, Бельерин, Мустафи, Луис, Сака, Себальос (Лукас Торрейра 82), Джака, Пепе, Озил, Обамеянг, Нкетиа (Ляказетт 85)
Главный тренер: Артета Микель.

«Ньюкасл Юнайтед»: Дубравка, Лазаро (Хэйден 74), Фернандес (Ритчи 75), Лассельс, Кларк (Шер 83), Роуз, Альмирон, Лонгстафф, Бенталеб, Сен-Максимен, Жоэлинтон
Главный тренер: Брюс Стив.

Предупреждения: Джака 9, Сака 82

Судья: Мэйсон Ли.

Ранее в этом же туре «Тоттенхэм» одолел «Астон Виллу».

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Все комментарии
beefs
beefs
сегодня в 23:43
Наконец...
STVA 1
STVA 1
сегодня в 23:22
А в заголовке то: Озил отметился голом!))))
Ice van Reed
Ice van Reed ответил Так Себе Аналитик
сегодня в 23:09
Пепе в матче против "Касла" - Больше всех подборов мяча - 10 - Больше всех касаний в штрафной соперника - 8 - Больше всех голевых передач - 2 - Больше всех созданных голевых моментов - 4 - Больше всех ударов по воротам - 3 - Гол Батя в здании))
Парень освоился в АПЛ!!!
youtomee
youtomee
сегодня в 22:45
Наконец-то у Арсенала положительная разница мячей) а то смотришь в таблицу и каждый раз удивляешься, как у Арсенала может быть пропущенных больше чем забитых
Дрессировщик хряков
Дрессировщик хряков
сегодня в 22:32
Арсенал с победой!
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
сегодня в 22:13
Пепе в матче против "Касла"

- Больше всех подборов мяча - 10
- Больше всех касаний в штрафной соперника - 8
- Больше всех голевых передач - 2
- Больше всех созданных голевых моментов - 4
- Больше всех ударов по воротам - 3
- Гол

Батя в здании))
борька
борька
сегодня в 21:56
Прорвало
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответил Drossel
сегодня в 21:54
контракт ему ещё на пять лет продлить раз такой забивака
Не буду лайкать пост, боюсь сглазить)
112910415
112910415
сегодня в 21:50
это прямо зверь : каждый год забивает !
starche
starche
сегодня в 21:48
Наконец-то порадовали! Ждем продолжения банкета!
матос
матос
сегодня в 21:45
афигеть , пучеглазый курильщик тоже забил))) с победой.
Drossel
Drossel
сегодня в 21:43
контракт ему ещё на пять лет продлить раз такой забивака
abramjan
abramjan ответил Так Себе Аналитик
сегодня в 21:38
Не верю своим глазам... Разгром... )) Прям плачу почти.
Мои поздравления настоящему болельщику...
Lucky luciano
Lucky luciano
сегодня в 21:34
что-то невероятное
Robinson
Robinson ответил Так Себе Аналитик
сегодня в 21:32
Ещё и Озил забил)!
Vasya Oblomov
Vasya Oblomov
сегодня в 21:29
после перерыва что то пошло не так..
Drossel
Drossel
сегодня в 21:29
С**а б***ь весь сезон этого ждал.....
Robinson
Robinson
сегодня в 21:28
4 гол не увидел жаль( Арсенал давно так не радовал!
dino-hsv
dino-hsv
сегодня в 21:27
"«Арсенал» разгромил"

тут явно опечатка где-то....
particular
particular
сегодня в 21:26
После 4-х ничейных поединков, канониры дали результативный залп..:)
Болельщиков с победой!
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
сегодня в 21:25
Не верю своим глазам... Разгром... )) Прям плачу почти.
mphuZ
mphuZ
сегодня в 21:25
Отлично! В следующих трёх матчах против Олимпиакоса и Эвертона нужно закрепить этот результат, а потом дать бой МС!
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
сегодня в 21:25
Я рад сегодня))

Было тяжело снова, но класс перешел в голы...

Пепе гол + пас + пас + начало атаки
Prichal
Prichal
сегодня в 21:24
Арсенал с победой!
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