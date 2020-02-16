Обамеянг: «У „Арсенала“ появилась идея в игре, чувствуем себя лучше»

Нападающий и капитан «Арсенала» прокомментировал победу своей команды над «Ньюкаслом» в 26-м туре АПЛ .

Мы начали не очень хорошо, но во втором тайме прибавили энергии и забили. Во время перерыва тренер сказал мне остаться на позиции второго нападающего. Соперник играл из глубокой обороны и очень компактно, так что моя игра в середине поля позволяла получать больше пространства.

Мы лучше себя чувствуем. У нас появилась идея в игре. Она очень понятна, и мы пытаемся достичь высокого уровня.