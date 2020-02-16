Пуйоль: «Такой игрок, как Месси, может выступать до 38 лет»

Бывший защитник и капитан «Барселоны» высоко отозвался о форварде каталонского клуба .

Месси сейчас 32 года. Игрок, который сохраняет свои кондиции так, как Лео, может играть до 38 лет. Получается ему осталось 6 лет. Почему возникают разговоры о «Барсе» без Лео, когда он здесь? Клуб просто должен стараться выиграть как можно больше с ним.