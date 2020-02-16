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Пуйоль: «Такой игрок, как Месси, может выступать до 38 лет»

сегодня, 21:13

Бывший защитник и капитан «Барселоны» Карлес Пуйоль высоко отозвался о форварде каталонского клуба Лионеле Месси.

Месси сейчас 32 года. Игрок, который сохраняет свои кондиции так, как Лео, может играть до 38 лет. Получается ему осталось 6 лет. Почему возникают разговоры о «Барсе» без Лео, когда он здесь? Клуб просто должен стараться выиграть как можно больше с ним.

Тем временем Месси не забивает в 4 матчах Примеры подряд впервые за 6 лет.

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mangoх12
mangoх12
сегодня в 23:13
Техника позволяет, он ведь не бегунок)
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
сегодня в 21:40
За сборную он и до 50 может играть, как сейчас толку нет, так и дальше не будет просто))
Footbolista
Footbolista
сегодня в 21:31
У гномов различных родов была разная продолжительность жизни. Скажем, народ Дурина жил дольше прочих. Естественным образом они обычно доживали до 250 лет, однако иногда и до 300 (гном в возрасте 300 лет встречался так же редко, как и столетний человек). Юность гномов продолжалась до 30 лет или около того. Затем они стремительно взрослели и от 40 до 240 лет практически не менялись и не теряли сил. После этого "старость" длилась, как правило, не больше десяти лет.

К примеру, Торину Дубощиту во время событий Хоббита было 195 лет, а Гимли к началу похода Братства Кольца - 139.

Властелин колец, Приложение А...
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 21:19
В юве можно и до 58 лет хет-трики с пенальти делать)
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