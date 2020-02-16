Нойер: «Счёт в матче с „Кельном“ определённо мог быть больше, чем 4:1»

Голкипер «Баварии» прокомментировал победу своей команды над «Кельном» в рамках 22-го тура Бундеслиги.

С самого начала понимали, что с этим соперником нельзя было не считаться. Мы ожидали сильное противодействие со стороны «Кельна».

Мы воспользовались моментами в начале матча. Это было очень хорошо сыграно. Сегодня мы могли забить до десяти голов. То, что не все удары становятся результативными, тоже понятно. Но счет определенно мог быть больше, чем 4:1.