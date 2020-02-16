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Нойер: «Счёт в матче с „Кельном“ определённо мог быть больше, чем 4:1»

сегодня, 21:47
КельнЛоготип футбольный клуб Кельн1 : 4Логотип футбольный клуб Бавария (Мюнхен)БаварияМатч завершен

Голкипер «Баварии» Мануэль Нойер прокомментировал победу своей команды над «Кельном» в рамках 22-го тура Бундеслиги.

С самого начала понимали, что с этим соперником нельзя было не считаться. Мы ожидали сильное противодействие со стороны «Кельна».

Мы воспользовались моментами в начале матча. Это было очень хорошо сыграно. Сегодня мы могли забить до десяти голов. То, что не все удары становятся результативными, тоже понятно. Но счет определенно мог быть больше, чем 4:1.

Ранее мыслями о победе поделился наставник «Баварии» Ханс-Дитер Флик

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alexgurzan
alexgurzan ответил Энцо Феррари
сегодня в 21:52
Учитывая, что пользователь не уточнил, кто же есть представители этого самого, данный комментарий можно считать нацеленным на оскорбление не клубов (ЦСКА? Зенит?), а людей.
Убрал.
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