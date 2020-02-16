Кьеллини: «Теперь мне нужно много работать, чтобы сыграться с партнёрами»

Защитник «Ювентуса» прокомментировал победу своей команды над «Брешией» в 24-м туре Серии А. Для Джорджо этот матч стал первым после длительного отсутствия из-за травмы.

Худшее уже позади, но сейчас наступает сложное время. Сегодня мне требовался заряд энергии, спасибо всем. Теперь мне нужно много работать, чтобы сыграться с партнерами.

«Ювентус» - лидер в Серии А, имеет хорошие шансы в Кубке Италии и сыграет в 1/8 финала Лиги чемпионов. Моя благодарность одноклубникам за эти пять с половиной месяцев. Я надеюсь добавить в игру энтузиазма и помочь тем, кто провел много матчей.

«Ювентус» един, начиная с президента и заканчивая членами персонала.