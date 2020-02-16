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Кьеллини: «Теперь мне нужно много работать, чтобы сыграться с партнёрами»

сегодня, 20:09
ЮвентусЛоготип футбольный клуб Ювентус (Турин)2 : 0Логотип футбольный клуб БрешиаБрешиаМатч завершен

Защитник «Ювентуса» Джорждо Кьеллини прокомментировал победу своей команды над «Брешией» в 24-м туре Серии А. Для Джорджо этот матч стал первым после длительного отсутствия из-за травмы.

Худшее уже позади, но сейчас наступает сложное время. Сегодня мне требовался заряд энергии, спасибо всем. Теперь мне нужно много работать, чтобы сыграться с партнерами.

«Ювентус» - лидер в Серии А, имеет хорошие шансы в Кубке Италии и сыграет в 1/8 финала Лиги чемпионов. Моя благодарность одноклубникам за эти пять с половиной месяцев. Я надеюсь добавить в игру энтузиазма и помочь тем, кто провел много матчей.

«Ювентус» един, начиная с президента и заканчивая членами персонала.

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Valeriy Lutsak
Valeriy Lutsak ответил Lucky luciano
сегодня в 21:57
Ну не знаю. Насчёт молнии это смело !
Lucky luciano
Lucky luciano ответил Valeriy Lutsak
сегодня в 21:42
Возвращение Кьелини больше настораживает чем радует! Тем более перед лигой чемпионов. Вспоминаю его неуклюжие действия с мячем и медлительность -то становиться как то не по себе. А то что выздоровел - ЭТО КОНЕЧНО ЖЕ ЗДОРОВО!! Молодец, игрок имеющий стержень и дух!!
по сравнению с мердуччи он молния
Valeriy Lutsak
Valeriy Lutsak
сегодня в 21:07
Возвращение Кьелини больше настораживает чем радует! Тем более перед лигой чемпионов. Вспоминаю его неуклюжие действия с мячем и медлительность -то становиться как то не по себе. А то что выздоровел - ЭТО КОНЕЧНО ЖЕ ЗДОРОВО!! Молодец, игрок имеющий стержень и дух!!
Lucky luciano
Lucky luciano
сегодня в 20:35
давай воин!!!нужно бонуччи выдавливать из основы
BagioR
BagioR
сегодня в 20:28
С возвращением!
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