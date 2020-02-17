Караев: «Ганчаренко не хотел портить мне карьеру»

Форвард «КАМАЗа» Давид Караев, находившийся в расположении ЦСКА во время зимней паузы в Премьер-Лиге, опроверг информацию о том, что его не оставили в московской команде из-за лишнего веса. По словам футболиста, наставник «армейцев» Виктор Ганчаренко решил не оставлять его, поскольку в московском коллективе он не получал бы достаточно игровой практики.
Ганчаренко не хотел портить мне карьеру. Чтобы я не сидел на замене, не получая игровой практики.
1)быть Белорусом
2)Сначала перейти в уфу
1)быть Белорусом
2)Сначала перейти в уфу
- Давид,почему не срослось с ЦСКА ??
- Ганчаренко не хотел портить мне карьеру
- Давид,почему не срослось с ЦСКА ??
- Ганчаренко не хотел портить мне карьеру