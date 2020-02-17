Караев: «Ганчаренко не хотел портить мне карьеру»

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сегодня, 09:05

Форвард «КАМАЗа» , находившийся в расположении ЦСКА во время зимней паузы в Премьер-Лиге, опроверг информацию о том, что его не оставили в московской команде из-за лишнего веса. По словам футболиста, наставник «армейцев» решил не оставлять его, поскольку в московском коллективе он не получал бы достаточно игровой практики.