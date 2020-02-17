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Караев: «Ганчаренко не хотел портить мне карьеру»

сегодня, 09:05

Форвард «КАМАЗа» Давид Караев, находившийся в расположении ЦСКА во время зимней паузы в Премьер-Лиге, опроверг информацию о том, что его не оставили в московской команде из-за лишнего веса. По словам футболиста, наставник «армейцев» Виктор Ганчаренко решил не оставлять его, поскольку в московском коллективе он не получал бы достаточно игровой практики.

Ганчаренко не хотел портить мне карьеру. Чтобы я не сидел на замене, не получая игровой практики.

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RamonCSKA
RamonCSKA
сегодня в 09:47
чтобы попасть в цска надо
1)быть Белорусом
2)Сначала перейти в уфу
beefs
beefs
сегодня в 09:47
Интересное мнение...
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 09:16
Троллинг на уровне....
- Давид,почему не срослось с ЦСКА ??
- Ганчаренко не хотел портить мне карьеру
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 09:13
Похоже на отговорку.
Brugzash
Brugzash
сегодня в 09:09
Радоваться должен.
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