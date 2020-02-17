Клопп высказался об «Атлетико» перед матчем с мадридцами в Лиге чемпионов

Наставник «Ливерпуля» незадолго до встречи с «Атлетико» в первом матче 1/8 финала ЛЧ высказался о сопернике.

Их разница голов [в Ла Лиге] – они забили лишь 25, что не так уж много, но пропустили только 17, а это мало. В последние недели у них были серьезные проблемы с травмами, отсутствовали многие нападающие. Но Мората был на скамейке запасных [в матче против «Валенсии» в пятницу]. Я слышал, что Коста вернутся к тренировкам, и Жоау Фелиш доступен, уверен в этом.