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Клопп высказался об «Атлетико» перед матчем с мадридцами в Лиге чемпионов

сегодня, 08:37
АтлетикоЛоготип футбольный клуб Атлетико (Мадрид)-:-Логотип футбольный клуб ЛиверпульЛиверпульЗавтра в 23:00 Не начался

Наставник «Ливерпуля» Юрген Клопп незадолго до встречи с «Атлетико» в первом матче 1/8 финала ЛЧ высказался о сопернике.

Их разница голов [в Ла Лиге] – они забили лишь 25, что не так уж много, но пропустили только 17, а это мало. В последние недели у них были серьезные проблемы с травмами, отсутствовали многие нападающие. Но Мората был на скамейке запасных [в матче против «Валенсии» в пятницу]. Я слышал, что Коста вернутся к тренировкам, и Жоау Фелиш доступен, уверен в этом.

Напомним, что в преддверии поединка с «Атлетико» «Ливерпуль» одержал очередную победу в АПЛ, справившись с «Норвичем».

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Strikers188
Strikers188
сегодня в 08:47
Интересные матчи могут получиться...с такой мерзкой, в хорошем смысле этого слова командой, Ливерпуль Клоппа ещё не играл
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