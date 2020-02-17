Клопп: «У нас с Симеоне хорошие отношения, но, уверен, он забудет об этом»

Главный тренер «Ливерпуля» накануне матча с «Атлетико» в 1/8 финала ЛЧ высказался о наставнике «матрасников» .

Если кто-то способен играть на результат, это «Атлетико». Симеоне, которого я очень уважаю, пробует всё. У нас немного похожие истории. Мы много старались, но не побеждали, но мы продолжали попытки. Мне это нравится. Он очень любит соревноваться! Вообще-то, у нас хорошие отношения, но я уверен, что он забудет об этом у кромки поля, потому что он очень оживлен.