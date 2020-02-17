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Клопп: «У нас с Симеоне хорошие отношения, но, уверен, он забудет об этом»

сегодня, 08:50
АтлетикоЛоготип футбольный клуб Атлетико (Мадрид)-:-Логотип футбольный клуб ЛиверпульЛиверпульЗавтра в 23:00 Не начался

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп накануне матча с «Атлетико» в 1/8 финала ЛЧ высказался о наставнике «матрасников» Диего Симеоне.

Если кто-то способен играть на результат, это «Атлетико». Симеоне, которого я очень уважаю, пробует всё. У нас немного похожие истории. Мы много старались, но не побеждали, но мы продолжали попытки. Мне это нравится. Он очень любит соревноваться! Вообще-то, у нас хорошие отношения, но я уверен, что он забудет об этом у кромки поля, потому что он очень оживлен.

Отметим, что в общении с прессой Клопп также прокомментировал кадровые проблемы «Атлетико».

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