Клопп: «У нас с Симеоне хорошие отношения, но, уверен, он забудет об этом»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп накануне матча с «Атлетико» в 1/8 финала ЛЧ высказался о наставнике «матрасников» Диего Симеоне.
Если кто-то способен играть на результат, это «Атлетико». Симеоне, которого я очень уважаю, пробует всё. У нас немного похожие истории. Мы много старались, но не побеждали, но мы продолжали попытки. Мне это нравится. Он очень любит соревноваться! Вообще-то, у нас хорошие отношения, но я уверен, что он забудет об этом у кромки поля, потому что он очень оживлен.
Отметим, что в общении с прессой Клопп также прокомментировал кадровые проблемы «Атлетико».