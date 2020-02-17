Конте: «„Интер“ должен гордиться, что играет в матчах за 6 очков»

Главный тренер «Интера» прокомментировал поражение в игре 24-го тура Серии А с «Лацио»:

Мы играли хорошо, но мне не понравился результат. Мы сами подарили голы «Лацио». В таких больших матчах на первый план выходят мелочи. Нам нужно было действовать раскрепощенней. Мы играли слишком мягко в эпизодах с пропущенными мячами.

Мы уже проигрывали в этом сезоне, когда вели в счете. Например, во встречах Лиги чемпионов с «Барселоной» и «Боруссией». Казалось, что победа в наших руках, но мы в итоге уступали. Нам необходимо пройти через все это для того, чтобы в будущем правильно на это реагировать. Почему-то в матче с «Лацио» после перерыва мы были напуганы. Такого не должно быть.

Я благодарен футболистам за усердную работу. Игра с «Лацио» была за шесть очков, уже этим «Интеру» стоит гордиться. Однако нам необходимо прибавлять, чтобы доставить больше проблем лидерам.