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Конте: «„Интер“ должен гордиться, что играет в матчах за 6 очков»

сегодня, 08:44
ЛациоЛоготип футбольный клуб Лацио (Рим)2 : 1Логотип футбольный клуб Интер (Милан)ИнтерМатч завершен

Главный тренер «Интера» Антонио Конте прокомментировал поражение в игре 24-го тура Серии А с «Лацио»:

Мы играли хорошо, но мне не понравился результат. Мы сами подарили голы «Лацио». В таких больших матчах на первый план выходят мелочи. Нам нужно было действовать раскрепощенней. Мы играли слишком мягко в эпизодах с пропущенными мячами.

Мы уже проигрывали в этом сезоне, когда вели в счете. Например, во встречах Лиги чемпионов с «Барселоной» и «Боруссией». Казалось, что победа в наших руках, но мы в итоге уступали. Нам необходимо пройти через все это для того, чтобы в будущем правильно на это реагировать. Почему-то в матче с «Лацио» после перерыва мы были напуганы. Такого не должно быть.

Я благодарен футболистам за усердную работу. Игра с «Лацио» была за шесть очков, уже этим «Интеру» стоит гордиться. Однако нам необходимо прибавлять, чтобы доставить больше проблем лидерам.

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КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 09:13
Аутсайдеры тоже за шесть очков играют.
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