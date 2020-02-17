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Ла Лига разрешила «Барселоне» подписать игрока вне трансферного окна

сегодня, 14:10

Ла Лига разрешила «Барселоне» подписать игрока в качестве замены для Усмана Дембеле, получившего травму и выбывшего на длительный срок.

Был активирован пункт в регламенте чемпионата Испании, позволяющий клубам вносить в заявку по одному новому игроку вне трансферного окна в случае серьезной травмы у кого-то из футболистов.

Теперь у клуба есть в распоряжении 15 дней, чтобы оформить соглашение с игроком из Ла Лиги или со свободным агентом.   

Сейчас «Барса» рассматривает нескольких футболистов в качестве потенциального усиления. В частности, сообщалось, что каталонцы интересуются форвардом «Леванте» Рохером Марти.

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Все комментарии
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 15:22
Россияне, свободные агенты, сделали стойку. Жаль, несвободных низзя, так бы впарили им Кокошу ;)
STVA 1
STVA 1
сегодня в 15:12
Дембеле давно надо было спихнуть)))
An Jo
An Jo
сегодня в 15:12
Месси наныл, не иначе как.
дяденька Онуфрий
дяденька Онуфрий
сегодня в 15:05
какое убогое зрелище -даже не верится что так ведет себя клуб который несколько лет назад был фаворитом мирового футбола -стыд и позор каталонцам
Vave666
Vave666
сегодня в 15:02
Первый раз слышу про такой пункт в регламенте вообще в футболе! Много у кого ломаются игроки, в том числе и надолго, но что-то нигде такого не было! Ща глядишь Смолова возьмут)))
Kosmos58
Kosmos58
сегодня в 14:54
Берите Дзюбу, не прогадаете!.
The Method Man
The Method Man ответил Belgie2020
сегодня в 14:45
120м на ветер, как и 140 за Коутинью..
Согласен на 100%

Тут просто диву даешься.
Но, есть всё же тому объяснение, это Отмыв бабла, другое просто в голову не приходит.
ДСА
ДСА
сегодня в 14:42
Уведут сейчас у кого-то основного игрока.
gentlewolf
gentlewolf
сегодня в 14:35
-Дедушка, ну убери берданку, ну пожалуйста!
-А нехрен тут вонять своими хреноциклами!
-Дедушка, это байки, я же - рокер!
-Ты не рокер, ты рохер!
Lucky luciano
Lucky luciano
сегодня в 14:29
мафия
Funny_Smailik
Funny_Smailik
сегодня в 14:24
Главное чтобы не ошибались как раньше. А то меняют как перчатки =)
Виссарионович
Виссарионович ответил Belgie2020
сегодня в 14:23
По ходу 120 м за Гризманна отправятся туда же.
Виссарионович
Виссарионович
сегодня в 14:21
Дембеле???
Рохер Марти?

В этой новости очень много странностей
Belgie2020
Belgie2020
сегодня в 14:20
120м на ветер, как и 140 за Коутинью..
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