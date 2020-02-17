Ла Лига разрешила «Барселоне» подписать игрока вне трансферного окна

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сегодня, 14:10

Ла Лига разрешила «Барселоне» подписать игрока в качестве замены для , получившего травму и выбывшего на длительный срок.

Был активирован пункт в регламенте чемпионата Испании, позволяющий клубам вносить в заявку по одному новому игроку вне трансферного окна в случае серьезной травмы у кого-то из футболистов.

Теперь у клуба есть в распоряжении 15 дней, чтобы оформить соглашение с игроком из Ла Лиги или со свободным агентом.

Сейчас «Барса» рассматривает нескольких футболистов в качестве потенциального усиления. В частности, сообщалось, что каталонцы интересуются форвардом «Леванте» .