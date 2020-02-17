Ла Лига разрешила «Барселоне» подписать игрока вне трансферного окна

Ла Лига разрешила «Барселоне» подписать игрока в качестве замены для Усмана Дембеле, получившего травму и выбывшего на длительный срок.
Был активирован пункт в регламенте чемпионата Испании, позволяющий клубам вносить в заявку по одному новому игроку вне трансферного окна в случае серьезной травмы у кого-то из футболистов.
Теперь у клуба есть в распоряжении 15 дней, чтобы оформить соглашение с игроком из Ла Лиги или со свободным агентом.
Сейчас «Барса» рассматривает нескольких футболистов в качестве потенциального усиления. В частности, сообщалось, что каталонцы интересуются форвардом «Леванте» Рохером Марти.
Тут просто диву даешься.
Но, есть всё же тому объяснение, это Отмыв бабла, другое просто в голову не приходит.
Тут просто диву даешься.
Но, есть всё же тому объяснение, это Отмыв бабла, другое просто в голову не приходит.
-А нехрен тут вонять своими хреноциклами!
-Дедушка, это байки, я же - рокер!
-Ты не рокер, ты рохер!
-А нехрен тут вонять своими хреноциклами!
-Дедушка, это байки, я же - рокер!
-Ты не рокер, ты рохер!
Рохер Марти?
В этой новости очень много странностей
Рохер Марти?
В этой новости очень много странностей