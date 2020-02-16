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Озил забил гол в АПЛ впервые с апреля прошлого года

сегодня, 21:32
АрсеналЛоготип футбольный клуб Арсенал (Лондон)4 : 0Логотип футбольный клуб Ньюкасл Юнайтед (Ньюкасл-апон-Тайн)Ньюкасл ЮнайтедМатч завершен

Полузащитник «Арсенала» Месут Озил отметился голом в ворота «Ньюкасла» в матче чемпионата Англии. Для 31-летнего немца этот забитый мяч стал первым в АПЛ с апреля 2019 года.

Тогда Озил отличился в матче против «Кристал Пэлас» (2:3).

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