Озил забил гол в АПЛ впервые с апреля прошлого года

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сегодня, 21:32

Полузащитник «Арсенала» отметился голом в ворота «Ньюкасла» в матче чемпионата Англии. Для 31-летнего немца этот забитый мяч стал первым в АПЛ с апреля 2019 года.

Тогда Озил отличился в матче против «Кристал Пэлас» (2:3).