Озил забил гол в АПЛ впервые с апреля прошлого года

Полузащитник «Арсенала» Месут Озил отметился голом в ворота «Ньюкасла» в матче чемпионата Англии. Для 31-летнего немца этот забитый мяч стал первым в АПЛ с апреля 2019 года.
Тогда Озил отличился в матче против «Кристал Пэлас» (2:3).
|Арсенал4 : 0Ньюкасл Юнайтед
|Матч завершен
Полузащитник «Арсенала» Месут Озил отметился голом в ворота «Ньюкасла» в матче чемпионата Англии. Для 31-летнего немца этот забитый мяч стал первым в АПЛ с апреля 2019 года.
Тогда Озил отличился в матче против «Кристал Пэлас» (2:3).