Бартомеу хочет встретиться с Месси из-за обвинений о травле игроков

1582042409

сегодня, 19:13

Президент «Барселоны» Хосеп Бартомеу планирует провести встречу с форвардом и другими лидерами команды.

Функционер намерен в личной беседе опровергнуть слухи о том, что клуб платил компании I3 Ventures за его поддержку и критику игроков в социальных сетях.