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Бартомеу хочет встретиться с Месси из-за обвинений о травле игроков

сегодня, 19:13

Президент «Барселоны» Хосеп Бартомеу планирует провести встречу с форвардом Лионелем Месси и другими лидерами команды.

Функционер намерен в личной беседе опровергнуть слухи о том, что клуб платил компании I3 Ventures за его поддержку и критику игроков в социальных сетях.

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Все комментарии
Belgie2009
Belgie2009
сегодня в 20:13
Президент ложкоед скорее всего уволит эту выскочку Бартомеу.
Footbolista
Footbolista
сегодня в 20:13
Бартомеу после встречи:
Все свободны. Лионель, а вас я попрошу остаться...
Groove000
Groove000 ответил Тень Аналитика
сегодня в 20:13
- "Каковы твои требования, Леонель? Ведь это слухи, о том, что я плачу за критику игроков - твоих рук дело?" - "Во-первых, не моих. Пике - лишь мой пресс-атташе, и вся грязная работа выпадает ему. Он купил не только ФК "Андорра", но еще пару СММ-агенств. Я знал, что рано или поздно придется прижать тебя к ногтю!" - "Но почему, о Самый Галактический из Косметических Инпланетян?" - "Да, я такой, но лесть тебе уже не поможет. Скажем так, у нас есть свои планы на то, кто должен быть президентом "Барселоны". Я не собираюсь раскрывать его полностью, тебе достаточно будет знать, что его фамилия - Эрнандес, и он - маленький и лысый." - "О Боже, маленький и лысый Эрнандес. Теперь я понимаю, почему он отказался от должности тренера, он метил на более жирную!" - "Это все твои домыслы, заметь, я не называл имени. Но у тебя еще есть шанс спастись." - "Я все сделаю ради этого, может, поставить тебе статую в натуральную величину, как Роналду себе поставил, и так же увеличим часть для полирования туристами в пару раз... Ой нет, в твоем случае в десять придется увеличить..." - "Я не стремлюсь никому доказывать, какой я мачо, как Роналду. Статуи мне не нужно. Достаточно будет увеличить контракт в полтора раза". - "Но у нас же и так мало денег, о До Сих Пор Ждущий Углового На Энфилде!" - "Вот этот комплимент мне понравился меньше. А насчет денег - это твои проблемы. Продай Ла Масию, если не хватает. Такой талант, как я, все равно рождается раз в столетие. В ближайшее время она не понадобится. Даю тебе десять дней на размышление. Время пошло. (выходит)" - "Я понял! (набирает номер). Флорентино, тебе молодежная школа не нужна?"
Ору))
Dima salev
Dima salev
сегодня в 20:03
Сказка про Кокорина закончился, теперь не чего писать,
tv-samsung
tv-samsung
сегодня в 19:59
одни хосепы
Тео Джонс
Тео Джонс ответил Тень Аналитика
сегодня в 19:49
- "Каковы твои требования, Леонель? Ведь это слухи, о том, что я плачу за критику игроков - твоих рук дело?" - "Во-первых, не моих. Пике - лишь мой пресс-атташе, и вся грязная работа выпадает ему. Он купил не только ФК "Андорра", но еще пару СММ-агенств. Я знал, что рано или поздно придется прижать тебя к ногтю!" - "Но почему, о Самый Галактический из Косметических Инпланетян?" - "Да, я такой, но лесть тебе уже не поможет. Скажем так, у нас есть свои планы на то, кто должен быть президентом "Барселоны". Я не собираюсь раскрывать его полностью, тебе достаточно будет знать, что его фамилия - Эрнандес, и он - маленький и лысый." - "О Боже, маленький и лысый Эрнандес. Теперь я понимаю, почему он отказался от должности тренера, он метил на более жирную!" - "Это все твои домыслы, заметь, я не называл имени. Но у тебя еще есть шанс спастись." - "Я все сделаю ради этого, может, поставить тебе статую в натуральную величину, как Роналду себе поставил, и так же увеличим часть для полирования туристами в пару раз... Ой нет, в твоем случае в десять придется увеличить..." - "Я не стремлюсь никому доказывать, какой я мачо, как Роналду. Статуи мне не нужно. Достаточно будет увеличить контракт в полтора раза". - "Но у нас же и так мало денег, о До Сих Пор Ждущий Углового На Энфилде!" - "Вот этот комплимент мне понравился меньше. А насчет денег - это твои проблемы. Продай Ла Масию, если не хватает. Такой талант, как я, все равно рождается раз в столетие. В ближайшее время она не понадобится. Даю тебе десять дней на размышление. Время пошло. (выходит)" - "Я понял! (набирает номер). Флорентино, тебе молодежная школа не нужна?"
На этот раз зачетный рофл респектую ахах)
fanliverpoolfan22
fanliverpoolfan22
сегодня в 19:45
Клоунаду устроили
Тео Джонс
Тео Джонс
сегодня в 19:45
Поздно очкарик, твоя песня спета ))
Тень Аналитика
Тень Аналитика
сегодня в 19:31
- "Каковы твои требования, Леонель? Ведь это слухи, о том, что я плачу за критику игроков - твоих рук дело?"

- "Во-первых, не моих. Пике - лишь мой пресс-атташе, и вся грязная работа выпадает ему. Он купил не только ФК "Андорра", но еще пару СММ-агенств. Я знал, что рано или поздно придется прижать тебя к ногтю!"

- "Но почему, о Самый Галактический из Косметических Инпланетян?"

- "Да, я такой, но лесть тебе уже не поможет. Скажем так, у нас есть свои планы на то, кто должен быть президентом "Барселоны". Я не собираюсь раскрывать его полностью, тебе достаточно будет знать, что его фамилия - Эрнандес, и он - маленький и лысый."

- "О Боже, маленький и лысый Эрнандес. Теперь я понимаю, почему он отказался от должности тренера, он метил на более жирную!"

- "Это все твои домыслы, заметь, я не называл имени. Но у тебя еще есть шанс спастись."

- "Я все сделаю ради этого, может, поставить тебе статую в натуральную величину, как Роналду себе поставил, и так же увеличим часть для полирования туристами в пару раз... Ой нет, в твоем случае в десять придется увеличить..."

- "Я не стремлюсь никому доказывать, какой я мачо, как Роналду. Статуи мне не нужно. Достаточно будет увеличить контракт в полтора раза".

- "Но у нас же и так мало денег, о До Сих Пор Ждущий Углового На Энфилде!"

- "Вот этот комплимент мне понравился меньше. А насчет денег - это твои проблемы. Продай Ла Масию, если не хватает. Такой талант, как я, все равно рождается раз в столетие. В ближайшее время она не понадобится. Даю тебе десять дней на размышление. Время пошло. (выходит)"

- "Я понял! (набирает номер). Флорентино, тебе молодежная школа не нужна?"
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 19:29
Местные разборки
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 19:26
Стрелку забили...
Князь сажал врагов на посох
Князь сажал врагов на посох
сегодня в 19:24
Какое позорище. Аха-ха)
Cympak-05
Cympak-05
сегодня в 19:16
Вообще то он хочет со всеми старожилами встретиться. Но почему то новость урезали до Месси
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