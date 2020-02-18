Бартомеу хочет встретиться с Месси из-за обвинений о травле игроков

Президент «Барселоны» Хосеп Бартомеу планирует провести встречу с форвардом Лионелем Месси и другими лидерами команды.
Функционер намерен в личной беседе опровергнуть слухи о том, что клуб платил компании I3 Ventures за его поддержку и критику игроков в социальных сетях.
Все свободны. Лионель, а вас я попрошу остаться...
Все свободны. Лионель, а вас я попрошу остаться...
- "Во-первых, не моих. Пике - лишь мой пресс-атташе, и вся грязная работа выпадает ему. Он купил не только ФК "Андорра", но еще пару СММ-агенств. Я знал, что рано или поздно придется прижать тебя к ногтю!"
- "Но почему, о Самый Галактический из Косметических Инпланетян?"
- "Да, я такой, но лесть тебе уже не поможет. Скажем так, у нас есть свои планы на то, кто должен быть президентом "Барселоны". Я не собираюсь раскрывать его полностью, тебе достаточно будет знать, что его фамилия - Эрнандес, и он - маленький и лысый."
- "О Боже, маленький и лысый Эрнандес. Теперь я понимаю, почему он отказался от должности тренера, он метил на более жирную!"
- "Это все твои домыслы, заметь, я не называл имени. Но у тебя еще есть шанс спастись."
- "Я все сделаю ради этого, может, поставить тебе статую в натуральную величину, как Роналду себе поставил, и так же увеличим часть для полирования туристами в пару раз... Ой нет, в твоем случае в десять придется увеличить..."
- "Я не стремлюсь никому доказывать, какой я мачо, как Роналду. Статуи мне не нужно. Достаточно будет увеличить контракт в полтора раза".
- "Но у нас же и так мало денег, о До Сих Пор Ждущий Углового На Энфилде!"
- "Вот этот комплимент мне понравился меньше. А насчет денег - это твои проблемы. Продай Ла Масию, если не хватает. Такой талант, как я, все равно рождается раз в столетие. В ближайшее время она не понадобится. Даю тебе десять дней на размышление. Время пошло. (выходит)"
- "Я понял! (набирает номер). Флорентино, тебе молодежная школа не нужна?"
- "Во-первых, не моих. Пике - лишь мой пресс-атташе, и вся грязная работа выпадает ему. Он купил не только ФК "Андорра", но еще пару СММ-агенств. Я знал, что рано или поздно придется прижать тебя к ногтю!"
- "Но почему, о Самый Галактический из Косметических Инпланетян?"
- "Да, я такой, но лесть тебе уже не поможет. Скажем так, у нас есть свои планы на то, кто должен быть президентом "Барселоны". Я не собираюсь раскрывать его полностью, тебе достаточно будет знать, что его фамилия - Эрнандес, и он - маленький и лысый."
- "О Боже, маленький и лысый Эрнандес. Теперь я понимаю, почему он отказался от должности тренера, он метил на более жирную!"
- "Это все твои домыслы, заметь, я не называл имени. Но у тебя еще есть шанс спастись."
- "Я все сделаю ради этого, может, поставить тебе статую в натуральную величину, как Роналду себе поставил, и так же увеличим часть для полирования туристами в пару раз... Ой нет, в твоем случае в десять придется увеличить..."
- "Я не стремлюсь никому доказывать, какой я мачо, как Роналду. Статуи мне не нужно. Достаточно будет увеличить контракт в полтора раза".
- "Но у нас же и так мало денег, о До Сих Пор Ждущий Углового На Энфилде!"
- "Вот этот комплимент мне понравился меньше. А насчет денег - это твои проблемы. Продай Ла Масию, если не хватает. Такой талант, как я, все равно рождается раз в столетие. В ближайшее время она не понадобится. Даю тебе десять дней на размышление. Время пошло. (выходит)"
- "Я понял! (набирает номер). Флорентино, тебе молодежная школа не нужна?"