«Манчестер Сити» могут лишить чемпионства 2014 года

1581837628

сегодня, 10:20

Английская пресса утверждает, что «Манчестер Сити» может лишиться чемпионского титула сезона-2013/14 из-за нарушения FFP .

Напомним, что недавно УЕФА на два сезона отстранил «горожан» от участия в еврокубках из-за завышения доходов в период с 2012 по 2016 год, а также обязал клуб заплатить штраф в 30 миллионов евро.