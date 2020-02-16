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«Манчестер Сити» могут лишить чемпионства 2014 года

сегодня, 10:20

Английская пресса утверждает, что «Манчестер Сити» может лишиться чемпионского титула сезона-2013/14 из-за нарушения FFP.

Напомним, что недавно УЕФА на два сезона отстранил «горожан» от участия в еврокубках из-за завышения доходов в период с 2012 по 2016 год, а также обязал клуб заплатить штраф в 30 миллионов евро. 

Федерация футбола Англии может «задним числом» может лишить команду очков, полученных в данных сезонах. Под санкции может попасть сезон-2013/14, когда МС стал чемпионом страны.

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Red_team
Red_team ответил Князь никогда не сдаётся
сегодня в 13:58
Из ЕК исключать это тоже не верно. У Реала, Барсы, Ливера, составы не дешевле.
А при чем тут стоимость состава? Голубые нарушили ФФП при этом еще и держат УЕФА за идиотов(хотя это так и есть), получили по заслугам соответственно.
fanliverpoolfan22
fanliverpoolfan22 ответил juvenale
сегодня в 13:57
Кто убрал сити из чемпионата? Ты очем вообще? Сити убрали только из лч.а на чемпионат это никак не влияет.
Верг
Верг
сегодня в 13:55
На хорошо выстроенную компанию против МС похоже, неоднократно смотрел как МС развивался после шейхов, как приезжали работать, причем задавая темп остальным клубам - испанские ребята, скауты, менеджеры по развитию, директора, ответственные за комьюнити. Так вот весь этот бан какой то лажой попахивает на фоне еще нескольких команд. На этихаде прогуляться стоит меньше большинства аналогичных туров
eleven LC
eleven LC
сегодня в 13:51
Если МанСити лишат чемпионства 2013/2014 то Джерард получит свою золотую медаль АПЛ!
Karkaz
Karkaz
сегодня в 13:48
Челси повезло что они раньше МС бросались баблом налево и направо и не попали на нынешнее руководство УЕФА
Kirill Erokhin
Kirill Erokhin ответил juvenale
сегодня в 13:47
как это ничего?убить главного конкурента на будущее?мс мог спокойно следующий чемпионат выиграть,а тут их убрали
Нам убийство МС не нужно, мы хотим побеждать в конкурентной борьбе, и АПЛ должно быть сильным.
Энцо Феррари
Энцо Феррари ответил Да ладно вам
сегодня в 13:44
Просто прелесть. Ты сам заявляешь, что ЛИВЕРПУЛЬ участвовал в договорняке.

Всё сделаю, чтобы ты стал у них персоной нон грата)
Inside91
Inside91
сегодня в 13:44
Нет , я конечных не фанат Сити , но это уже явная травля.Видать англы не на шутку "раздражены" большими возможностями проекта шейхов .Вот лучше Подкупную Сеньору опять деклассируйте и отправьте в любительскую лигу.Им не привыкать , да и жаловаться не будут , их всегда есть за что наказать.
Энцо Феррари
Энцо Феррари ответил Тюрк-Кипчак
сегодня в 13:43
На самом деле, мне кажется, обе стороны виноваты. Самое смешное, что интеристов на сайте мало (набегут глоры в случае скудетто), и каких-то одиозных поступков именно с их стороны не замечается.

UPD Ну и есть тут ряд провокаторов, которые сталкивают Ливерпуль и Ювентус, ни за тех ни за других не болея, пишут всякие гнусные стишки. Вон один аж обвинил сам Ливерпуль (!) в договорняке с туринским клубом. Международный конфликт разжигают, в общем)
juvenale
juvenale ответил Kirill Erokhin
сегодня в 13:39
Да, ну нафиг такая победа Ливерпулю нужна, никто радоваться такому титулу не будет. И скорее всего этого не будет, ФА если и накажет, то штрафом, они хорошо понимают, что в АПЛ нужна конкуренция, и убивать МС им не выгодно. И от отстранение МС от еврокубков, Ливерпуль ничего не выиграл, как тут пытаются утверждать фанаты Юве, скорее Ман Ю, Ттх и т,д, которые теперь с 5 места могут попасть в лч.
как это ничего?убить главного конкурента на будущее?мс мог спокойно следующий чемпионат выиграть,а тут их убрали
112910415
112910415
сегодня в 13:32
не лишат, но нервы мотать будут долго
Kirill Erokhin
Kirill Erokhin
сегодня в 13:24
Да, ну нафиг такая победа Ливерпулю нужна, никто радоваться такому титулу не будет. И скорее всего этого не будет, ФА если и накажет, то штрафом, они хорошо понимают, что в АПЛ нужна конкуренция, и убивать МС им не выгодно. И от отстранение МС от еврокубков, Ливерпуль ничего не выиграл, как тут пытаются утверждать фанаты Юве, скорее Ман Ю, Ттх и т,д, которые теперь с 5 места могут попасть в лч.
Vasya Oblomov
Vasya Oblomov
сегодня в 13:23
Это уже серьезно
fanliverpoolfan22
fanliverpoolfan22 ответил Князь никогда не сдаётся
сегодня в 13:22
Че княжи рад кабинетной чашки юве?1985 год
Тюрк-Кипчак
Тюрк-Кипчак ответил Энцо Феррари
сегодня в 13:04
Я вот недавно зашел почитать ветку, и первая мысль это возможная радость за Джерарда (то сезон помню-тяжко было: Челси, потом Кристал), а потом подумал оно ему надо, все в прошлом. И этот сезон лучший у нас. И вот такое чемпионство встретить через 30 лет да с такой игрой-что может быть лучше. А на ветке почемуто про Ювентус и Интер говорят, интересно...
нечитайло
нечитайло
сегодня в 13:01
Круто
fanliverpoolfan22
fanliverpoolfan22 ответил Да ладно вам
сегодня в 12:56
Ну да .дог левейшая пенечька
Да ладно вам
Да ладно вам ответил juvenale
сегодня в 12:53
назови хоть один матч Ювентус ,где был договорняк?зачем писать то,что не было правдой?Ювентус просто слили,что в дальнейшем и было доказано
Пожалуйста. Вот чистейший договорняк с участием Ювентуса. Всё традиционно - полное отсутствие пенальти, который в итоге ставится в ворота соперников зебр.
Ещё договорянки показать?

Энцо Феррари
Энцо Феррари ответил Тюрк-Кипчак
сегодня в 12:52
Гораздо прикольнее то, что титул интера на этом сайте ждут кто угодно, но не интеристы. Такое ощущение, что на энфилде больше ждут титула нерадзурри, чем собственного.
Князь никогда не сдаётся
Князь никогда не сдаётся ответил Да ладно вам
сегодня в 12:52
Не знаю как вам, а мне всегда приятно посмотреть как глоры Ювентуса, друг дружку обгоняя, пытаются свои обиды излить на интернетной бумаге)
Да ладно вам. Аха-ха)
Да ладно вам
Да ладно вам
сегодня в 12:50
Не знаю как вам, а мне всегда приятно посмотреть как глоры Ювентуса, друг дружку обгоняя, пытаются свои обиды излить на интернетной бумаге)
Тюрк-Кипчак
Тюрк-Кипчак
сегодня в 12:49
Да без разницы, одно или сразу два чемпионства. Прикол в том что на ветке одни итальянцы. Бомбардируют новость...
Князь никогда не сдаётся
Князь никогда не сдаётся ответил Энцо Феррари
сегодня в 12:47
А Вы про Интер писали, я так полагаю?
    juvenale
    juvenale ответил Владимир Ушаков
    сегодня в 12:39
    По мне это уже лишнее, и зачем копаться в прошлом, когда Ювентус лишали чемпионства, причина была в договорняках, а МС этого не замечено, достаточно лишить права выступать в еврокубках.
    назови хоть один матч Ювентус ,где был договорняк?зачем писать то,что не было правдой?Ювентус просто слили,что в дальнейшем и было доказано
    ст_прапорщик
    ст_прапорщик
    сегодня в 12:36
    Бред сивой кобылы
    Thom52
    Thom52
    сегодня в 12:27
    Ливерпулю такое чемпионство не нужно.
    Энцо Феррари
    Энцо Феррари ответил Да ладно вам
    сегодня в 12:25
    А Вы про Интер писали, я так полагаю?
    abramjan
    abramjan ответил Князь никогда не сдаётся
    сегодня в 12:21
    Прикольно, что сброд чинуш АПЛ вместе с чинушами УЕФА пять лет смотрели неизвестно куда и получали дармовую зарплату. Это попахивает растратой. УЕФА нужно расформировать.)
    скорее всего не лишат но все будут помнить кто в доме хозяин и вести себя с чиновниками смиренно иначе будеть атата по попе)))
    Exploit
    Exploit
    сегодня в 12:21
    Вообще не согласен с решениями лишить чемпионств медалей итд (не защищаю наших допингистов). Санкции на будущие соревнования и штрафы - ок. Но перечеркивать празднования миллионов поклонников это какой то бред, не смогли эти комиссии сработать на упреждение это их проблемы.
    fanliverpoolfan22
    fanliverpoolfan22 ответил Князь никогда не сдаётся
    сегодня в 12:19
    Картонными не вижу если сити нарушила правила
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