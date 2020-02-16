«Манчестер Сити» могут лишить чемпионства 2014 года

Английская пресса утверждает, что «Манчестер Сити» может лишиться чемпионского титула сезона-2013/14 из-за нарушения FFP.
Напомним, что недавно УЕФА на два сезона отстранил «горожан» от участия в еврокубках из-за завышения доходов в период с 2012 по 2016 год, а также обязал клуб заплатить штраф в 30 миллионов евро.
Федерация футбола Англии может «задним числом» может лишить команду очков, полученных в данных сезонах. Под санкции может попасть сезон-2013/14, когда МС стал чемпионом страны.
Популяризация футбола, кричали они! Футбол для людей, говорили они!
Я не против наказания. Но не таких репрессивных вердиктов!
Популяризация футбола, кричали они! Футбол для людей, говорили они!
Я не против наказания. Но не таких репрессивных вердиктов!