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Парикмахер Тарасова отреагировал на шутку о коронавирусе

сегодня, 09:18

Парикмахер Денис Ли, который стриг полузащитника Дмитрия Тарасова, отреагировал на шутку о коронавирусе.

Это реально была шутка. И вообще я был её инициатором. Люди возмущаются шуткой на тему вируса и тем, что это можно посчитать расизмом? Да дебилы они! А мы лично поржали. На фото видно, что я смеюсь. А с Димой я дружу уже несколько лет, никаких обид не испытываю.

Почему к шутке так отнеслись? Слабое чувство юмора. Мне кажется, что она оскорбила не азиатов, а русских. Потому что они из этого такие новости сделали и сами обиделись.

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Бакланский рубеж
Бакланский рубеж
сегодня в 13:12
Почем шутка оказалась?
112910415
112910415
сегодня в 12:09
не зря цирюльник с Тарасовым дружит
dzvinka
dzvinka
сегодня в 12:01
прямо родственные души оказывается... и на интелектуальном уровне в том числе.
sir_Alex
sir_Alex
сегодня в 11:07
Парикмахер Тарасова отреагировал на шутку о коронавирусе и отрезал ему уши. И язык заодно.
ildar_3871
ildar_3871
сегодня в 10:34
У Тарасова шутки плоские , прямо как у депутатов !)
Baggio R.
Baggio R. ответил Михаил Славнов
сегодня в 10:21
Фейководом быть тоже лицемерно
Lewa2708
Lewa2708
сегодня в 10:14
Шутить можно о чем угодно, но только не на публику
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 10:02
"Люди возмущаются шуткой на тему вируса и тем, что это можно посчитать расизмом? Да 56ы они!"
___________________________
мда уж.... 2 56а-это сила!
Михаил Славнов
Михаил Славнов
сегодня в 09:22
Что Ли, что Пак, одно лицемерие.
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