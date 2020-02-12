«Убивали как могли». Фанаты «Спартака» травят всех подряд? 

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сегодня, 16:07

Откровения Рассказова поднимают на «Соккер.ру» важную тему, ведь касается и вас лично.

Сообщество «Спартака» - токсичное. Негатив видим на любом уровне, от фанатов до руководства. Почитайте отзывы ветеранов клуба. Начиная с классических хейтспичей Рейнгольда – соболезнования родным и близким Валерия Леонидовича, и заканчивая едким Шалимовым.

Менеджеры клуба – не лучше. Полное отсутствие таланта коммуникации и умения объяснять решения народу всегда вредило. Измайлов, Асхабадзе и компания виновны в напряженной атмосфере. Или Глушакова возьмите. Федун считает, что буллинг из-за заговора – видео с «подружкой детства» явно слили специально.

Но там не 3D-графика. Народ поддержал нападки на Глушакова, поскольку сам Денис поступал нагловато. Дзюба – «бездумный генератор слов», как сказал Уткин, даже после ухода волнует фанатов «Спартака», ведь он – дитя клуба в плане отношения к людям.

Мелкадзе получил на орехи, хотя играл не на своей позиции. Мирзова осенью прессовали круче, чем Рассказова. Капитан Ребров переживал критику, как до него Джанаев, Песьяков, Филимонов. И тренеры разные попадаются. Кононова – травили, а Карпин или Аленичев сами затравят кого угодно.

И наставник Якин, и футболист Дмитрий Комбаров - не самые милые люди. А попался морально слабый Эмери – заклевали толпой, команда, Дзюба, Карпин, да и фанаты тоже. Кононов хотя бы успел проиграть все, что можно и нельзя, а испанца уничтожили, не дав времени.

Стоит ли удивляться, что фанаты «Спартака» - плоть от плоти самого клуба в вопросе резкой критики? Борьба за доступ к деньгам спонсоров всегда шла жесткая и циничная. Плелись интриги, совершались безумные сделки и щедро отстегивали агентам. Доставалось почти всем, Федун – не исключение.

При этом общая токсичность «Спартака» не значит, что фанаты всегда неправы, а «жертвы» критики белые и пушистые, идеальные профессионалы, которые умеют адекватно реагировать на конструктивные замечания. Как показывает опыт, крайне редко в «Спартаке» или рядом появляется футболист или тренер, который признает личные ошибки.

Дзюба не замечает, что называет незнакомых людей «сектантами» - ему оскорблять можно, для него нормально предложить засунуть клубные симпатии в одно место. Зато «был шокирован», когда его послали. Еще сказал, что заступился бы за любого в сборной. Обманул - Гильерме не защитил, когда Маринато некоторые фанаты «Спартака» унижали.

Нотка лицемерия мешает сочувствовать. А еще сильнее мешает завышенное самомнение. Рассказов заявил, что его «убивали как могли» фанаты «красно-белых» и журналисты? Нужен он сто лет, чтобы его «убивать». Зато Николай считает, что в России переход Роналду в «Ювентус» меньше «обмусоливали», чем новость об интересе «Аугсбурга» к его особе.

Рассказов важнее, чем Роналду? Приплыли. Николай от скромности не умрет. Как и Глушаков - сказал в январе, что не видит среди хавбеков сборной никого своего уровня, Евро-2020 – его цель. У Дзюбы высокомерных заходов полно, эти ребята не умеют оценивать себя адекватно. Тот же Джано, наверное, считал, что он едва ли не Пирло, а результат видите.

У футболистов, тренеров и руководства «Спартака» в 99 % случаев виноваты не они сами, а заговоры, судьи, фанаты соперника или даже собственные трибуны. Но чего не вижу в упор – попытки честно общаться с публикой или уважения к народу. Может, пора вести себя иначе, кротко и скромно?

Например, работник ФК «Спартак» Каррера относился к публике адекватно, общался дипломатично, никогда не лил грязь и не пытался себя выгородить. Даже истории Рианчо и Глушакова не рассказал публично. Стоит ли удивляться, что Массимо до сих пор многие «спартаковцы» уважают и любят?

А Рассказову припомнят его критику, если не заиграет весной. Так что тут сочетаются две беды. Первая – в «Спартаке» часто собраны высокомерные эгоисты. Вторая - современный мир об оценках, которые никто не просит, но все могут поставить.

Часто это будут некомпетентные комментарии, или просто неуместные, как в случае с оценкой внешности девушки, которая запостила свое фото. Например, футболисты сборной России не разбираются в кинематографе, но многие без смущения проголосовали за лучший фильм – и большинство выбрало аутсайдера, «Форд против Феррари».

Только Комличенко назвал фаворита – «1917», а Ерохин угадал победителя – «Паразиты». Никто не спросил себя, как вообще сравнивать фильмы? Объективных критериев нет, даже статистики, как в футболе, и плей-офф с финалом не помогут назвать чемпиона. Что не мешает людям оценивать кино – про «Оскар» фильму из Южной Кореи спорили пару дней во всем мире.

Впрочем, оценка не всегда травля, что Рассказов, похоже, не понимает. Когда Рейнгольд называл Николая «сырым» игроком, то констатировал факт. Как Тедеско - полную неготовность защитника, поставив на правый фланг хавбека Зобнина. Рассказов оказался таким, как многие его коллеги по «Спартаку».

А вот Карреру полюбили, поскольку не спартаковский по подходу. Да и первопричиной жестких оценок всегда была вечная привычка «Спартака» проваливаться в футболе. И наглость тех, кто был соавтором неудач. Кононов зашел с позиции, что вернет футбол Бескова – переоценил себя. Если бы Рассказов играл, как минимум на уровне Караваева ,– никогда не стал бы жертвой критики.

Одновременно, если Николай сломался от давления, то есть психологи, если спортсмен не справляется с нападками в любой форме, или даже с конструктивной критикой. Терапевты рекомендуют, когда речь о реальном кибербуллинге, избегать источников. Например, Акинфеев старается не читать оценки своей работы. Не переварил бы все то, что было в эпоху «Серии 43».

Впрочем, сейчас часто начали путать кибербуллинг и нетерпимость с критическим отношением к персоне из-за ее действий или слов. Рассказов объективно не впечатлял на поле. Народ скорее описывал его среднюю игру, нежели нападал лично. Никто не трогал внешность, семью. Оценивали работу с высокой зарплатой.

Даже отношение к Дзюбе не является травлей. Во-первых, «жертва» объективно может дать отпор. Во-вторых, нападки имеют под собой основания, это давняя вражда, а не гонения. Понятно, что есть люди, которых давление ломает – Смолов не справился после ЧМ -18, да и Кононова фанаты «Спартака», чего уж там, сломали и выжали.

Но профессионального спортсмена нужно учить с юности умению реагировать на критику, нападки или оскорбления. Этим в России не занимаются – часто реакция самих футболистов и тренеров неграмотная, вредящая и диалогу с фанатами, и себе. Крайне редко видим заявления, в которых игрок берет на себя ответственность – в том же «Спартаке» к таковым можно отнести разве что Джикию.

Токсичные отношения клуба и трибун видим давно, но вряд ли виноваты последние. Футболисты только обижаются и отрицают вину в большинстве случаев, ответственность многих тренеров нулевая. Каррера сразу ушел, а Рианчо рассказывал, какой он крутой. И Кононов торчал, сколько мог, достоинства для добровольного ухода не нашлось.

Наверное, в этом и проблема. Признавая, что некоторые фанаты «Спартака» часто перегибают палку, нельзя игнорировать полную неготовность футболистов играть стабильно в условиях лимита, или вести себя с публикой так, чтобы не было причин нападать. Так совпадает, что нет претензий к тем, кто хорошо играет или тренирует.

Зобнин – «динамовец», но к нему нет ненависти. Нас всех оценивают, мы все оцениваем, и пора взрослеть. Добрее никто не станет – люди злые, поскольку вряд ли счастливые. Но когда футболист обвиняет в своих игровых проблемах публику, то это смотрится странно и не вызывает у людей сочувствия.

Особенно если заявление сделано через пару месяцев после событий. Не все фанаты адекватные, не все комментарии конструктивные – норма нашего века. Но в спиче Рассказова нет признания, что в основе «Спартака» он вообще-то из-за лимита, из-за того, что нет пока второго Айртона направо.

Николай не стыдил себя, что проиграл конкуренцию хавбеку, а стоило. Фактически признал, что не был готов, но выходил на поле, подставляя команду – тут сразу вопрос к якобы несправедливо затравленному Кононову. Глушаков, Дзюба и многие другие, когда начинают жаловаться на фанатов, тоже рассказывают только ту часть правды, что выгодна им лично.

Подход не работает, честности нет, искренности мало, уважения к трибунам – тоже. Потому у фанатов «Спартака» так мало любимчиков, вроде Карреры – Массимо не жаловался и выбирал слова.