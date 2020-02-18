El Larguero доказала, что «Барса» платит за поддержку Бартомеу в соцсетях

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сегодня, 14:56

Испанское издание El Larguero ответило на требование «Барселоны» исправить информацию о том, что каталонский клуб платил компании I3 Ventures за поддержку президента клуба Хосепа Бартомеу в соцсетях.

El Larguero представил доказательства в виде документов, подтверждающих, что именно I3 Ventures ответственна за критику , и других игроков «Барсы» в соцсетях.

На 36 страницах доклада, собранного El Larguero, имеются документы о сотрудничестве «Барселоны» и компании Nicestream, руководит которой директор I3 Ventures Карлос Ибаньес, с которым встречался Жауме Масферрер, руководящий digital-стратегией в «Барселоне» и являющийся правой рукой Бартомеу.

На страницах досье были указаны аккаунты в социальных сетях, в которых критиковались и высмеивались футболисты «Барсы».

Напомним, что несколько месяцев назад в «Барселоне» возник конфликт между игроками и президентом из-за разногласий по внутриклубным делам.