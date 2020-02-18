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El Larguero доказала, что «Барса» платит за поддержку Бартомеу в соцсетях

сегодня, 14:56
АтлетикоЛоготип футбольный клуб Атлетико (Мадрид)-:-Логотип футбольный клуб ЛиверпульЛиверпуль23:00 Не начался

Испанское издание El Larguero ответило на требование «Барселоны» исправить информацию о том, что каталонский клуб платил компании I3 Ventures за поддержку президента клуба Хосепа Бартомеу в соцсетях.

El Larguero представил доказательства в виде документов, подтверждающих, что именно I3 Ventures ответственна за критику Лионеля МессиЖерара Пике и других игроков «Барсы» в соцсетях.

На 36 страницах доклада, собранного El Larguero, имеются документы о сотрудничестве «Барселоны» и компании Nicestream, руководит которой директор I3 Ventures Карлос Ибаньес, с которым встречался Жауме Масферрер, руководящий digital-стратегией в «Барселоне» и являющийся правой рукой Бартомеу.

На страницах досье были указаны аккаунты в социальных сетях, в которых критиковались и высмеивались футболисты «Барсы».

Напомним, что несколько месяцев назад в «Барселоне» возник конфликт между игроками и президентом из-за разногласий по внутриклубным делам.

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«Барселона» платит за поддержку Бартомеу в социальных сетях
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Все комментарии
Летучий-Голландец.
Летучий-Голландец. ответил Стеллс
сегодня в 16:06
Я читал про Фонта)
Мне кажется у него больше шансов на успех.
К тому за его кандидатуру выступает и сам Хави..
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 16:06
Короче....
Удачи Наполи 25-го февраля....
Летучий-Голландец.
Летучий-Голландец.
сегодня в 16:05
Если бы Бартомеу знал о существовании нгу и шишани, то он бы обратился к ним)
Они тоже любят критиковать игроков Барселоны, к тому же им не пришлось бы платить, они это сделают бесплатно и с удовольствием))
Стеллс
Стеллс ответил Летучий-Голландец.
сегодня в 16:04
Если из за этого уберут Бартомеу, то все будут только рады)
Лапорта уже выступил,но основная борьба на пост президента будет между преемником Бартомеу(знакомо да?)и Фонтом.Вот против него и начинается вся эта возня.Демократия и выборы везде одинаковы.
fanliverpoolfan22
fanliverpoolfan22
сегодня в 16:02
Это позор
Летучий-Голландец.
Летучий-Голландец.
сегодня в 16:02
Если из за этого уберут Бартомеу, то все будут только рады)
Стеллс
Стеллс
сегодня в 16:02
Бартомеу действует неудачно,но это расследование несерьёзно.Клуб якобы нанял около 100 аккаунтов во всех сетях -да неужели?Дискредетирует Пике-а зачем?Дискредитировать Месси- он,что самоубийца?Похоже начинается предвыборная борьба за год до выборов.
ЮНВA
ЮНВA ответил Князь сажал врагов на посох
сегодня в 16:01
Забавно, что о фейках говорит главный фейкомет соккера, лол
NGYRZ
NGYRZ
сегодня в 15:59
Теперь понятно, как Месси получал свои личные награды в голосовании болельщиков на страницах ФИФА!

ПОЗОР!
mihaluch
mihaluch
сегодня в 15:52
"Барса" не совсем честно существует уже который год.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 15:51
Мафия процветает!
борька
борька
сегодня в 15:49
Не скучно,!
Князь сажал врагов на посох
Князь сажал врагов на посох ответил Lucky luciano
сегодня в 15:43
стыд то какой
Не бывает дыма без огня и барселоны без стыда)
Ты добавлен в офтоп меломана.
Рауль-Зидан
Рауль-Зидан
сегодня в 15:39
Только в соц сетях ?))) Значит не дошёл до уровня Переса у которого на стадионе купленные фанаты )
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21
сегодня в 15:32
Бартомеу на 98% сядет в тюрьму,его интересы только свои карманы.Он убивает команду,превращает в Пищевик,как Федун.
Князь сажал врагов на посох
Князь сажал врагов на посох ответил kolpankolpan
сегодня в 15:24
Расшифруйте пожалуйста выражение --глину Мессили--?? Очень занятно будет послушать!
НЕ могу, забанят. А мне что-то лень стало создавать аккаунты)
Читайте между строк, подразумевая мужеложество)
Князь сажал врагов на посох
Князь сажал врагов на посох ответил Belgie2009
сегодня в 15:23
Но принтер с этим Буратиновичом хорошо их развёл, 75м + Это'о)
    Cympak-05
    Cympak-05
    сегодня в 15:21
    Ууууу если это и правда. То в клубе должна быть революция. Очень сильно Бартоломеу подрывает раз за разом клуб.
    Тень Аналитика
    Тень Аналитика
    сегодня в 15:14
    Похоже, что эти "доказательства" приходят из каких-то панамских оффшоров)).

    Судя по всему, Месси решил просто всерьез сменить руководство.
    kolpankolpan
    kolpankolpan ответил Князь сажал врагов на посох
    сегодня в 15:13
    Ибра спалил их, что они глину Мессили, поэтому от Ибры избавились.
    Расшифруйте пожалуйста выражение --глину Мессили--?? Очень занятно будет послушать!
    kolpankolpan
    kolpankolpan
    сегодня в 15:10
    А как вы относитесь к тому что Месси--- единственный в мире 20 лет жрет в открытую гормоны и нигде даже не слышно что это не нормально!Это что какие то принципы некой неозвученной хартии??
    Lucky luciano
    Lucky luciano
    сегодня в 15:09
    стыд то какой
    Зидан 1972
    Зидан 1972
    сегодня в 15:08
    скоро много что выяснится ,по чем ЗМ купили для Месси!Это Барса братан!
    Шишанутый
    Шишанутый
    сегодня в 15:06
    Также и гному они покупают голоса а люди потом удивляются за что этому без трофейнеку провалившему все ключевые матчи сезона дают Зм!!! Совсем скатилась Барселона. И раньше то мало кто уважал это клуб а теперь вообще не будут.
    Belgie2009
    Belgie2009 ответил Князь сажал врагов на посох
    сегодня в 15:03
    Но принтер с этим Буратиновичом хорошо их развёл, 75м + Это'о)
    particular
    particular
    сегодня в 15:03
    Ещё одно мощное, многотомное и безапелляционное еврорасследование, в основе которого лежат выдержки из соцсетей, акаунты и форумный ср@ч..:))
    Belgie2009
    Belgie2009 ответил Князь сажал врагов на посох
    сегодня в 15:01
    99,9% население Каталонии сделают суицид после такого)
    Первую очередь Апсны вместе с да да да
    Князь сажал врагов на посох
    Князь сажал врагов на посох ответил Belgie2009
    сегодня в 15:01
    Ложкоед решил убрать Бартольда, за ним последуют Тер Штеген, Пэпотом вернет Хави качестве тренера.
    Ибра спалил их, что они глину Мессили, поэтому от Ибры избавились.
    Князь сажал врагов на посох
    Князь сажал врагов на посох
    сегодня в 15:00
    Вот ржака)
    И на сокере у барсиков тоже полно фейковых аккаунтов. Аха-ха)
    Какой клуб, такие и болелы)
    Belgie2009
    Belgie2009
    сегодня в 14:59
    Ложкоед решил убрать Бартольда, за ним последуют Тер Штеген, Пэпотом вернет Хави качестве тренера.
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