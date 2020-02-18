El Larguero доказала, что «Барса» платит за поддержку Бартомеу в соцсетях

Испанское издание El Larguero ответило на требование «Барселоны» исправить информацию о том, что каталонский клуб платил компании I3 Ventures за поддержку президента клуба Хосепа Бартомеу в соцсетях.
El Larguero представил доказательства в виде документов, подтверждающих, что именно I3 Ventures ответственна за критику Лионеля Месси, Жерара Пике и других игроков «Барсы» в соцсетях.
На 36 страницах доклада, собранного El Larguero, имеются документы о сотрудничестве «Барселоны» и компании Nicestream, руководит которой директор I3 Ventures Карлос Ибаньес, с которым встречался Жауме Масферрер, руководящий digital-стратегией в «Барселоне» и являющийся правой рукой Бартомеу.
На страницах досье были указаны аккаунты в социальных сетях, в которых критиковались и высмеивались футболисты «Барсы».
Напомним, что несколько месяцев назад в «Барселоне» возник конфликт между игроками и президентом из-за разногласий по внутриклубным делам.
Мне кажется у него больше шансов на успех.
К тому за его кандидатуру выступает и сам Хави..
Мне кажется у него больше шансов на успех.
К тому за его кандидатуру выступает и сам Хави..
Удачи Наполи 25-го февраля....
Удачи Наполи 25-го февраля....
Они тоже любят критиковать игроков Барселоны, к тому же им не пришлось бы платить, они это сделают бесплатно и с удовольствием))
Они тоже любят критиковать игроков Барселоны, к тому же им не пришлось бы платить, они это сделают бесплатно и с удовольствием))
ПОЗОР!
ПОЗОР!
Ты добавлен в офтоп меломана.
Ты добавлен в офтоп меломана.
Читайте между строк, подразумевая мужеложество)
Читайте между строк, подразумевая мужеложество)
Так что не удивительно, что интер развёл барсуков)
Так что не удивительно, что интер развёл барсуков)
Судя по всему, Месси решил просто всерьез сменить руководство.
Судя по всему, Месси решил просто всерьез сменить руководство.
Первую очередь Апсны вместе с да да да
Первую очередь Апсны вместе с да да да
И на сокере у барсиков тоже полно фейковых аккаунтов. Аха-ха)
Какой клуб, такие и болелы)
И на сокере у барсиков тоже полно фейковых аккаунтов. Аха-ха)
Какой клуб, такие и болелы)