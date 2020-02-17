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«Барселона» платит за поддержку Бартомеу в социальных сетях

сегодня, 16:36

Испанские СМИ утверждают, что «Барселона» заключила контракт с I3 Ventures, которая поддерживает имидж президента каталонцев Хосепа Бартомеу в социальных сетях.

Также данная компания наносит ущерб репутации некоторым личностям, связанным с клубом.

Выяснено, что I3 Ventures владеет множеством аккаунтов в твиттере, фейсбуке и в других соцсетях. В этих постах высмеивались защитник Жерар Пике, нападающий Лионель Месси и другие футболисты «сине-гранатовых».

Также публиковались записи с критикой бывшего главного тренера «Барселоны» Хосепа Гвардиолы и кандидата в президенты клуба Жоана Лапорты.

Руководство каталонцев созналось в сотрудничестве с I3 Ventures, но утверждают, что требовали публикации только позитивных постов.

Ранее хакеры взломали аккаунт «Барселоны» и сообщили о возвращении Неймара.

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Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответил ALBA BARCELONA 21
сегодня в 17:08
В рос соц сетях,особенно на новостных майл,ру сидят 90% тролли путинские,бартомеу решил пойти этим лживым путем,далеко не пойдет лицемер,вор
На Мейле не просто тролли путинские сидят, они сами публикуют эти пропутинские комменты. Они в принципе только пропутинские новости публикуют. Как и Яндекс.

Ради миллиардных доходов корпорации что угодно сделают.
Бакланский рубеж
Бакланский рубеж
сегодня в 17:04
А вы думаете почему в Барсе самые высокие зарплаты? Не иначе как за лояльность наглому Бармалею аххах.
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21
сегодня в 16:55
В рос соц сетях,особенно на новостных майл,ру сидят 90% тролли путинские,бартомеу решил пойти этим лживым путем,далеко не пойдет лицемер,вор
Groove000
Groove000 ответил Cympak-05
сегодня в 16:51
На утёнка смахивает. Ладно с одной договорились. А смысл если есть ещё куча других , плюс мнение обычных пользователей. Так тут очевидно ничего кроме Сброса нет. А сотрудничество стоит проверить, если оно есть. Походу кто то подкидывает денег своим хорошим знакомым.
Да через ботов управляют и всё. Уверен, там настоящих людей менее 10%
abramjan
abramjan ответил ЮНВA
сегодня в 16:45
Ольгинские тролли одобряют👍
хочется бартамеу выглядеть белым и пушистым...как будто у людей глаз и ушей нет)))
Cympak-05
Cympak-05
сегодня в 16:44
На утёнка смахивает. Ладно с одной договорились. А смысл если есть ещё куча других , плюс мнение обычных пользователей. Так тут очевидно ничего кроме Сброса нет. А сотрудничество стоит проверить, если оно есть. Походу кто то подкидывает денег своим хорошим знакомым.
ЮНВA
ЮНВA ответил Виссарионович
сегодня в 16:43
Запомни- правду удалить невозможно!
Виссарионович
Виссарионович ответил ЮНВA
сегодня в 16:41
Сколько ж тебя удалять то еще?)
Виссарионович
Виссарионович
сегодня в 16:40
Я придумал новый слоган для сайта SOCCER.RU

"SOCCER.RU - ни грамма футбола!"
ЮНВA
ЮНВA
сегодня в 16:39
Ольгинские тролли одобряют👍
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