«Барселона» платит за поддержку Бартомеу в социальных сетях

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сегодня, 16:36

Испанские СМИ утверждают, что «Барселона» заключила контракт с I3 Ventures, которая поддерживает имидж президента каталонцев Хосепа Бартомеу в социальных сетях.

Также данная компания наносит ущерб репутации некоторым личностям, связанным с клубом.

Выяснено, что I3 Ventures владеет множеством аккаунтов в твиттере, фейсбуке и в других соцсетях. В этих постах высмеивались защитник , нападающий и другие футболисты «сине-гранатовых».

Также публиковались записи с критикой бывшего главного тренера «Барселоны» и кандидата в президенты клуба Жоана Лапорты.

Руководство каталонцев созналось в сотрудничестве с I3 Ventures, но утверждают, что требовали публикации только позитивных постов.

Ранее хакеры взломали аккаунт «Барселоны» и сообщили о возвращении Неймара.