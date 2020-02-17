«Барселона» платит за поддержку Бартомеу в социальных сетях

Испанские СМИ утверждают, что «Барселона» заключила контракт с I3 Ventures, которая поддерживает имидж президента каталонцев Хосепа Бартомеу в социальных сетях.
Также данная компания наносит ущерб репутации некоторым личностям, связанным с клубом.
Выяснено, что I3 Ventures владеет множеством аккаунтов в твиттере, фейсбуке и в других соцсетях. В этих постах высмеивались защитник Жерар Пике, нападающий Лионель Месси и другие футболисты «сине-гранатовых».
Также публиковались записи с критикой бывшего главного тренера «Барселоны» Хосепа Гвардиолы и кандидата в президенты клуба Жоана Лапорты.
Руководство каталонцев созналось в сотрудничестве с I3 Ventures, но утверждают, что требовали публикации только позитивных постов.
Ранее хакеры взломали аккаунт «Барселоны» и сообщили о возвращении Неймара.
Ради миллиардных доходов корпорации что угодно сделают.
Ради миллиардных доходов корпорации что угодно сделают.
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