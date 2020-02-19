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Витсель: «Холанд станет сенсацией в будущем, он настоящий бомбардир»

сегодня, 08:29
БоруссияЛоготип футбольный клуб Боруссия (Дортмунд)2 : 1Логотип футбольный клуб Пари Сен-Жермен (Париж)Пари Сен-ЖерменМатч завершен

Полузащитник дортмундской «Боруссии» Аксель Витсель прокомментировал победу своей команды в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов с ПСЖ. Дублем в составе «шмелей» отметился 19-летний нападающий Эрлинг Холанд.

Мы показали практически идеальную игру. Досадно, что пропустили необязательный гол. Но мы показали хорошую организацию, игру без мяча, с правильно агрессией действовали против Неймара и Мбаппе. Нужно было давать им как можно меньше пространства.

Холанд - настоящий бомбардир. Ему всего 19 лет, он огромный талант. Этот парень станет сенсацией в будущем, у него большие возможности для прогресса. Надеемся, он будет с нами как можно дольше, поскольку очевидно, что он станет великим.

Ранее мнением о матче поделился главный тренер «Боруссии» Люсьен Фавр

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112910415
112910415
сегодня в 09:17
не станет Холанд сенсацией !
ибо он - УЖЕ !
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 09:10
зенит и витсель не станут великими
Mangur
Mangur
сегодня в 08:30
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