Витсель: «Холанд станет сенсацией в будущем, он настоящий бомбардир»

Полузащитник дортмундской «Боруссии» прокомментировал победу своей команды в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов с ПСЖ . Дублем в составе «шмелей» отметился 19-летний нападающий .

Мы показали практически идеальную игру. Досадно, что пропустили необязательный гол. Но мы показали хорошую организацию, игру без мяча, с правильно агрессией действовали против Неймара и Мбаппе. Нужно было давать им как можно меньше пространства.

Холанд - настоящий бомбардир. Ему всего 19 лет, он огромный талант. Этот парень станет сенсацией в будущем, у него большие возможности для прогресса. Надеемся, он будет с нами как можно дольше, поскольку очевидно, что он станет великим.