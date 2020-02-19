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Хавбек «Шахтера» Тайсон: «Я буду улыбаться, даже когда грустно»

сегодня, 09:13

Полузащитник донецкого «Шахтера» Тайсон продолжает намекать на несправедливое отношение в его сторону со стороны руководства «горняков». «Шахтер» не хочет отпускать Тайсона в другой клуб менее чем за 30 млн евро.

Я буду улыбаться, даже когда грустно. Я буду вставать даже после падений. Всегда был таким: счастливым, настойчивым, а главное – сильным.

Напомним, что бразильский футболист изъявил желание покинуть «Шахтер» после скандала с расистскими оскорблениями в его сторону со стороны болельщиков.

 

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12-й спартанец
12-й спартанец
сегодня в 09:16
Пора сваливать с укроины.
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