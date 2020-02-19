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Министр спорта РФ уверен в продуктивности взаимодействия с РФС

сегодня, 14:30

Министр спорта РФ Олег Матыцин по итогам встречи с президентом РФС Александром Дюковым выразил уверенность в том, что взаимодействие сторон будет продуктивным. 

Футбол является одним из самых популярных и любимых видов спорта в нашей стране. Сегодня с Александром Валерьевичем мы проговорили стратегические моменты взаимодействия министерства спорта с РФС. Особенно это важно в области подготовки резерва на уровне регионов, детско-юношеского и массового футбола. Уверен, что наше сотрудничество будет продуктивным.

Ранее мы сообщали, что исполком РФС принял реформу Кубка России.

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mihaluch
mihaluch
сегодня в 15:34
Всё-таки главная тема была:" Как бабло пилить будем?"
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