Министр спорта РФ уверен в продуктивности взаимодействия с РФС

Министр спорта РФ Олег Матыцин по итогам встречи с президентом РФС Александром Дюковым выразил уверенность в том, что взаимодействие сторон будет продуктивным.

Футбол является одним из самых популярных и любимых видов спорта в нашей стране. Сегодня с Александром Валерьевичем мы проговорили стратегические моменты взаимодействия министерства спорта с РФС . Особенно это важно в области подготовки резерва на уровне регионов, детско-юношеского и массового футбола. Уверен, что наше сотрудничество будет продуктивным.