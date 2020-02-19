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Ещенко - о лидерстве: «Просто я такой человек в быту»

сегодня, 09:09

Ветеран «Спартака» Андрей Ещенко рассказал о своих лидерских качествах. 

Лидер «Спартака» в раздевалке? Просто я такой человек в быту. Могу пошутить, подколоть или даже сказать в жесткой форме что-то, но не в обиду. Можем посмеяться и с русскими, и с легионерами.

Помогает ли это команде? Ну, если я все еще здесь, наверное, помогает (смеется). Мне кажется, хорошо, когда есть живое общение и отношения в коллективе, помимо футбольных. Тем более что в команде много молодых ребят, которым можно что-то подсказать, помочь, подбодрить.

Ранее Ещенко рассказал о подготовке на зимних сборах. 

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Знаю где трофей
Знаю где трофей
сегодня в 09:17
В 13-и командах был и везде лидером.
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