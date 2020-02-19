Ещенко - о лидерстве: «Просто я такой человек в быту»

Ветеран «Спартака» рассказал о своих лидерских качествах.

Лидер «Спартака» в раздевалке? Просто я такой человек в быту. Могу пошутить, подколоть или даже сказать в жесткой форме что-то, но не в обиду. Можем посмеяться и с русскими, и с легионерами.

Помогает ли это команде? Ну, если я все еще здесь, наверное, помогает (смеется). Мне кажется, хорошо, когда есть живое общение и отношения в коллективе, помимо футбольных. Тем более что в команде много молодых ребят, которым можно что-то подсказать, помочь, подбодрить.