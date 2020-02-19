Ещенко: «Первый сбор прошел с упором на физику»

Защитник «Спартака» рассказал о подготовке команды на зимних сборах ко второй части сезона.

Методы Тедеско? У каждого тренера свое видение, своя подготовка, своя школа. Мы выполняем все его требования.

Первый сбор прошел с упором на физику. По три тренировки в день, никаких матчей, много бега. У Тедеско такое видение подготовки. Говорят, в Германии по этой схеме работают многие команды.

Сборы — это всегда очень тяжело, кто бы что ни говорил. Но это часть футбола. Если ты не подготовишься, как будешь играть? Поэтому нужно просто свыкнуться с этим и заниматься.