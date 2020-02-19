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Ещенко: «Рад за Смолова. Сыграет с „Барсой“, Месси повозит, или тот его»

сегодня, 06:21

Защитник «Спартака» Андрей Ещенко поделился мнением о переходе нападающего Фёдора Смолова из «Локомотива» в «Сельту».

— Федя — красавчик! Рад за него. Написал ему сообщение, но пока не отвечает, жучара. Он давно хотел попробовать себя в Европе. Пусть пробует. Сейчас он по сути играет во второй лиге мира после чемпионата Англии. Сыграет с «Барселоной», Месси повозит, или тот его. Удачи ему. Надеюсь, проявит себя.

— Для Смолова этот трансфер — риск?

— Если только его в сборную не вызовут. Но это, наверное, надо было с главным тренером национальной команды обсуждать. Если сам Федя этого хотел, надо было ехать.

— У вас в карьере когда-нибудь была возможность уехать в Европу? Или, может, хотя бы думали об этом?

— Если бы было конкретное предложение, я бы уехал. Когда я ещё за киевское «Динамо» играл, шли какие-то разговоры, но ничего серьёзного.

Напомним, в недавнем матче чемпионата Испании Смолов отметился голом в ворота мадридского «Реала».

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VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 06:30
есть шанс футболок собрать для коллекции )))) удачи феде . хотя думаю что не получится у него . нужно было лет пять назад пробовать !
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