Ещенко: «Рад за Смолова. Сыграет с „Барсой“, Месси повозит, или тот его»

Защитник «Спартака» поделился мнением о переходе нападающего из «Локомотива» в «Сельту».

— Федя — красавчик! Рад за него. Написал ему сообщение, но пока не отвечает, жучара. Он давно хотел попробовать себя в Европе. Пусть пробует. Сейчас он по сути играет во второй лиге мира после чемпионата Англии. Сыграет с «Барселоной», Месси повозит, или тот его. Удачи ему. Надеюсь, проявит себя.

— Для Смолова этот трансфер — риск?

— Если только его в сборную не вызовут. Но это, наверное, надо было с главным тренером национальной команды обсуждать. Если сам Федя этого хотел, надо было ехать.

— У вас в карьере когда-нибудь была возможность уехать в Европу? Или, может, хотя бы думали об этом?

— Если бы было конкретное предложение, я бы уехал. Когда я ещё за киевское «Динамо» играл, шли какие-то разговоры, но ничего серьёзного.